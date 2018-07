López Iglesias avanza la posibilidad de que el Palacio de la Justicia de Badajoz se ubique en un inmueble ya construido

Actualizado 02/05/2013 15:54:08 CET

El delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, ha avanzado la posibilidad de que el Palacio de la Justicia previsto en la ciudad de Badajoz se ubique en un inmueble ya construido, en lugar de en la barriada de Ronda Norte, donde se preveía edificar inicialmente.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre este proyecto judicial López Iglesias, quien también ha reconocido que "dinero para construir el palacio nuevo no hay hoy" pero que "está previsto" por el Gobierno central.

Al mismo tiempo, ha explicado que representantes del Ayuntamiento de Badajoz y del Ministerio de Justicia han mantenido "una charla" en el último año en la que "se vio la posibilidad de instalarse (el Palacio de Justicia) en otro sitio que no fuera a lo mejor en la Ronda Norte", a la vez que ha apostillado que este pasado martes él mismo se ha reunido con el alcalde de la capital pacense, Francisco Javier Fragoso, y que se pretende "retomar otra vez enseguida el asunto para darle la mayor urgencia posible a esa disposición".

"Está todavía por ver la decisión del Ayuntamiento, en cuanto el ayuntamiento me diga A o B, este delegado del Gobierno se pone a las órdenes del Ayuntamiento y empezaremos a decir que nos interesa esta parte o esta otra", ha recalcado, a la vez que ha sumado que la "opción A" es la Ronda Norte, y que la "B" podría ser "otro sitio" de la ciudad que sea "más barato" o "más rápido" y que podría tratarse de otro inmueble ya construido.

Sobre el anterior proyecto que manejaba el Ejecutivo nacional, ha incidido en que "tenía el dinero" para la redacción para este año y que su ejecución se podría haber iniciado en esta legislatura "conforme iban los plazos".

"Yo no digo que no se vaya a hacer, el Ayuntamiento está ahora repensándoselo" ha apuntado sobre la posible nueva ubicación de este proyecto judicial, al tiempo que ha señalado que el problema de edificar el Palacio de Justicia en la Ronda Norte "no es financiero".

El delegado ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, en una comparecencia en la que ha firmado con el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, un documento que servirá como instrumento de coordinación para la gestión en las competencias en materia de responsabilidad penal de menores.