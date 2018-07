Monago dice que "no" se mantendrá "en el sillón a cualquier precio" y que ha hecho lo que "tenía que hacer" en los PGEx

Actualizado 06/12/2011 14:16:20 CET

MÉRIDA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que "no" se va a mantener "en el sillón a cualquier precio" y que ha hecho lo que "honradamente" creía que "tenía que hacer" en los Presupuestos Generales de Extremadura para 2012.

Monago, en una entrevista publicada en El Periódico Extremadura y recogida por Europa Press, ha reiterado la disposición del Ejecutivo regional a dialogar con las fuerzas políticas aunque ha advertido que tiene como líneas rojas no aceptar más déficit ni incluir unos "gastos" con dinero que "no" tiene.

"Hay peajes que no se pueden pagar. Yo no voy a renunciar a hacer unos presupuestos de la verdad. Tengo la dignidad de no mantenerme en el sillón a cualquier precio y he hecho lo que honradamente he creído que tenía que hacer", ha recalcado, al tiempo que ha confesado que está "obsesionado" con el déficit, ya que "sobrepasar el déficit del 1,3% del PIB supone muchos problemas para Extremadura".

Sobre las enmiendas a la totalidad presentadas tanto por el PSOE como por IU, Monago ha indicado que lo que ha escuchado hasta ahora no le hace sentirse "optimista", ya que el PSOE plantea una alternativa que "no es tal" al decir que hay que computar 200 millones en concepto de deuda histórica y que se gaste ese importe "sin tener la garantía de que se vayan a recibir".

"Eso es no estar en la realidad. No es serio. Incurriríamos en más déficit", ha explicado José Antonio Monago, quien ha criticado que ya en el Presupuesto de 2011 venía esa partida y no se consiguieron esos 200 millones, "pero sí se gastaron".

Respecto a la subida de impuestos ha reiterado que tampoco contará con su apoyo porque aumentar la tributación "no tendría efecto en el presupuesto porque los que más tienen son muy pocos".

En su opinión, solo se recaudarían "suficientes recursos si se grava a las clases medias". "Pero tenemos unas clases medias que no son ni mileuristas y no están para soportar más impuestos", ha añadido.

Aunque, y preguntado por dónde podría haber territorio común para lograr un acuerdo, Monago ha apuntado se puede lograr en el terrero de los ingresos adicionales.

"Una opción en ese sentido es que los ingresos estuvieran en una partida que no se gastara si no se devengara el ingreso", ha dicho.

Al ser preguntado por si se podrían desbloquear las cuentas con una reunión vis a vis con el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, sostiene que "tendría que haber dos vis a vis", uno con el propio Vara y otro con el coordinador regional de IU, Pedro Escobar.

Finalmente, y con respecto al recorte que ha sufrido la Universidad de Extremadura, ha afirmado que se resolverá en la "fase de las enmiendas". "Y si no, utilizaremos una técnica que se ha hecho miles de veces en todos los gobiernos que es la modificación de las partidas de crédito. No hay problema" ha apuntado.