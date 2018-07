Monago expresa la colaboración "plena" de la Junta con Badajoz, que hace "mucho" por el progreso de la región

Actualizado 02/09/2011 17:45:40 CET

BADAJOZ, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha expresado la colaboración "plena" del Ejecutivo regional con la ciudad de Badajoz ya que "está mostrando mucho dinamismo" y "no sólo ha hecho mucho" por el progreso de la región "sino que está llamada a hacer mucho" en el futuro.

Monago ha elogiado que "en un momento de tanta dificultad", el Ayuntamiento de Badajoz da "remanentes positivos en Tesorería" por lo que es "un ejemplo" para otros ayuntamientos de Extremadura.

El presidente extremeño ha hecho estas declaraciones durante la visita institucional que ha realizado este viernes, 2 de septiembre, al Ayuntamiento de Badajoz.

PROYECTOS

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, ha aprovechado la visita del presidente autonómico para hacerle una serie de peticiones como "la recuperación" de la Alcazaba o la dotación de un centro de piragüismo en la margen derecha del Río Guadiana a su paso por Badajoz.

Celdrán ha informado a Monago de que le mandará una serie de demandas que tiene la ciudad para que tenga "conocimiento de las necesidades" de Badajoz. "Sin pedir milagros", ha apostillado el alcalde, "pero con aquellas exigencias y requerimientos" de la localidad.

En cuanto a estas peticiones, el presidente extremeño ha expresado que hablará con el director general de Deportes de la Junta, Antonio Pedrera, para que el centro de piragüismo "sea una realidad".

Asimismo, sobre la Ronda Sur de Badajoz Monago ha mostrado la "total y absoluta colaboración" de la Junta, aunque ha matizado que en este momento "de dificultad presupuestaria" estos proyectos "no" llevan los plazos de ejecución "que podrían haber llevado" en otra situación. "Eso no significa que no sea preferente", ha aclarado el presidente, "pero hay que ir escalonando".

El presidente regional también ha recordado que se van a llevar a cabo "obras de mejora", por valor "de en torno a 600.000 euros", en el parque científico y tecnológico de Badajoz para que "las empresas que estén interesadas en instalarse" en el campus de la Universidad de Extremadura en la capital pacense "encuentre la máxima comodidad".

Finalmente, Monago ha recordado que Extremadura está "en un momento de mucha dificultad como consecuencia de la crisis" pero que en estas situaciones "es cuando se tiene que escribir con mayúsculas la palabra talento y donde de la necesidad se tiene que hacer virtud".