Monago se queja de que en Extremadura ya "no hay gobierno" sino "candidatos" y "maletas de campaña"

Actualizado 26/01/2011 13:31:38 CET

Está dispuesto a mantener un debate con Vara en un medio público o privado pero en "igualdad de condiciones"

BADAJOZ, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este miércoles en Badajoz que en Extremadura "no hay gobierno", sino "consejeros candidatos" a ser alcaldes y "maletas de campaña" electoral.

Para el líder y candidato del PP extremeño este hecho es "muy negativo" para la región por la "paralización" de la ejecución y la inversión de la obra pública, dando como resultado un estancamiento en las cifras de parados y "sin visos de recuperación".

Además, Monago ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura y candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, que en el inicio de la precampaña lleve una "maleta llena de cumplimientos" para ciudades como Badajoz, que visita también este miércoles, y para el conjunto de la región.

En concreto se ha referido "promesas" del programa socialista en las pasadas elecciones como el Parador de Turismo de Badajoz, la llegada del AVE, las autovías o la Plataforma Logística, así como los cambiadores de pañales en los parques.

Por otra parte, de cara a la campaña para los comicios de mayo, José Antonio Monago, se ha mostrado dispuesto y "encantado" de mantener un debate con Fernández Vara, ya sea en un medio público o privado, pero, ha matizado, "en igualdad de condiciones".

El presidente del PP en la región ha hecho estas declaraciones en el transcurso de un desayuno en Badajoz con los medios de comunicación en el Hotel Badajoz Center, evento en el que ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad y candidato a la reelección, Miguel Celdrán, entre otros cargos de su partido.

SEGUIR CON LOS PACTOS

Monago se ha referido en su intervención a las expectativas del PP de Extremadura tras las últimas encuestas presentadas y la forma en que los 'populares' quieren hacer campaña y presentar sus propuestas en los meses que quedan hasta los comicios regionales y municipales.

En este sentido ha pedido que "no quepa ninguna" duda que de en el tiempo que queda de legislatura va a seguir proponiendo pactos al Ejecutivo regional como los referidos a la internacionalización de empresas de obra pública.

El candidato del PP ha insistido en que su objetivo es "seguir construyendo" Extremadura en estos meses desde la oposición y "luego desde el gobierno si quieren los extremeños"

"TENSIÓN AÑADIDA"

Ha añadido que mientras él se enfrenta a las elecciones con "ilusión de aspirar" Vara lo hace "con miedo a expirar" ya que "si pierde termina su carrera política" como le pasó a Touriño en Galicia y a Montilla en Cataluña, lo que en su opinión le crea al candidato socialista "una tensión añadida".

José Antonio Monago señala a este respecto que esta situación es la que ha hecho que Fernández Vara en este año electoral no haya cogido la maleta ya dentro de la campaña, como en los pasados comicios, sino 4 meses antes.

Así, para el candidato 'popupalar' el "escenario ha cambiado" en los últimos meses, en relación a los datos de las encuestas sobre intención de voto, de forma que en su opinión, se va a "vivir una campaña muy intensa" desde el punto de vista del trabajo, donde su intención va a ser "hacer propuestas".

De esta forma para Monago el problema del PSOE es que "quien promete después de casi 30 años de ejercicio de gobierno no" puede decir que lo que no ha hecho en ese periodo lo va a hacer en el futuro, mientras que "quien promete y no ha gobernado, al menos tiene el beneficio de la duda".

Sobre el cambio de escenario ha dicho que las encuestas "son fotos de un momento" y que la evolución de esa foto en la región ha hecho que se "crucen" los resultados que pueden obtener PP y PSOE, pero que en el caso de los 'populares' estás "validando dos años muy intensos de trabajo".

Ha cerrado este aspecto de la actualidad electoral recordando que en las anteriores elecciones Guillermo Fernández Vara hizo "promesas" sobre creación de empleo, la llegada del AVE en 2010 o el crecimiento de la población en Extremadura y ahora hay una región "donde no hay colectivo que no lo esté pasando muy mal" en este momento.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, EL ÚNICO QUE REDUCE DEUDA

Finalmente, ha señalado que él viene de la "escuela" del Ayuntamiento de Badajoz, que es el "único" en toda Extremadura que ha logrado reducir la deuda y mantener el nivel de inversión en tiempos de crisis, consistorio donde ha dicho que "algo" aprendió.

Dentro de estas críticas a la gestión del PSOE en la región, José Antonio Monago se ha referido también a lo que ha calificado como "incongruencias", refiriéndose a la actitud que mantienen los socialistas sobre varios temas como edad de jubilación o privilegios políticos, con declaraciones diferentes en Madrid y en Extremadura.

Concretamente ha dicho que "resta credibilidad" a Fernández Vara el hablar sobre incompatibilidad de sueldos públicos y privados, cuando en Extremadura "mantiene privilegios para los ex altos cargos y personal de libre designación" mediante una normativa autonómica que "no existe en ninguna" otra región.

También se ha citado en esta lista de incongruencias la postura socialista ante la entrada de capital privado en las cajas de ahorro, entidades sobre las que Monago espera que no pierdan "su esencia de obra social", y ha recordado que cuando se habló de recapitalización de estas entidades se dijo que "la derecha quería a través de hacerse con las cajas a través de los bancos".

Ha añadido sobre el estado de las cajas de ahorro que ahora cuando el Banco de España habla de recapitalización a Vara "le parece bien y esos es dar bandazos" y "se desentiende de todo lo que se dijo" al respecto.

Además, ha recriminado a Vara por actuar como "miembro de la cuadrilla de Zapatero", ya que en la región "lo que impera es la lealtad a Zapatero", de forma que si "Extremadura fuera una franquicia sería la más rentable de toda España" para el PSOE.