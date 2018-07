Monago replica a Vara que "tiene el doble de razones para irse"

Publicado 21/12/2015 14:39:46 CET

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha replicado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que "tiene el doble de razones para irse" que él mismo, ya que ha perdido 132.000 votos en la región desde 2008, el doble de los que ha perdido él.

Por lo tanto, Monago ha señalado que "go home, como él decía, pues haremos go home together", ya que si el argumento de Guillermo Fernández Vara "fuera válido, nos tendríamos que ir los dos y probablemente él tendría el doble de razones para irse" porque ha perdido el doble de votos en la región desde 2008.

De esta forma ha replicado Monago, en rueda de prensa en Mérida, a las declaraciones realizadas por Vara este lunes, en las que recomendaba al dirigente del PP extremeño que se vaya "a casa" después de que el PP haya perdido "cuatro elecciones seguidas" en Extremadura.

Ante estas declaraciones, Monago ha considerado que Fernández Vara "debería estar preocupado por el futuro de la región", ya que la Prima de Riesgo "se está disparando, porque la Bolsa está cayendo, porque las exportaciones en Extremadura han caído un 20 por ciento, y porque hay una amplia mayoría de españoles, y por tanto de extremeños, preocupados por la unidad de España".

Por lo tanto, el presidente autonómico ha indicado que "el que no se consuela es porque no quiere" y que entiende que a Vara "le preocupe más el futuro" de José Antonio Monago que el de la región.

PÉRDIDA DE VOTOS EN BADAJOZ

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la pérdida de votos del PP en la provincia de Badajoz, José Antonio Monago ha dicho que el comportamiento de las provincias "no es homogéneo".

Además, Monago ha explicado que "la diferencia del PP y del PSOE en Extremadura es de 1,2 puntos", por lo que "no se había dado nunca una horquilla tan estrecha" de votos entre los dos partidos en la región.

Sobre la pérdida de apoyos con respecto a las Elecciones Generales de 2011, el presidente del PP extremeño ha admitido que es verdad, pero ha apostillado que "no estaban ni Ciudadanos ni Podemos".

Además, el presidente del PP extremeño ha señalado que "no se pueden comparar los resultados de estas elecciones con los de hace cuatro años", porque en los anteriores comicios "no estaban las fuerzas políticas que hay en estos momentos".

RESPONSABILIDAD DE MONAGO

Asimismo, a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de Guillermo Fernández Vara en las que ha dicho que la mitad de la responsabilidad de los resultados en la región es de Monago y la otra mitad del candidato del PP al Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy, el presidente del PP extremeño ha indicado que la responsabilidad "siempre" es suya.

Aun así, Monago ha señalado que el PP ha sacado en Extremadura en estas elecciones "algo más del 34 por ciento" de los votos, y que en los comicios autonómicos consiguió el 37,02 por ciento.

Así, "si se hubiera sacado el 37,03 por ciento algunos habrían dicho que Rajoy gana a Monago en Extremadura", aunque ha reiterado que "la responsabilidad siempre" es suya.

PEDRO ACEDO

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el candidato número tres del PP por la provincia de Badajoz, Pedro Acedo, que no ha obtenido escaño en el Congreso de los Diputados, José Antonio Monago ha indicado que "duele por un compañero que no entra", pero que "en la vida pasan estas cosas".

Así, "cuando uno va en una lista electoral no tiene garantizado salir", porque estas elecciones "estaban muy abiertas con dos formaciones nuevas que tenían mucho eco mediático" y "mucha capacidad de obtener votos".

Por último, el presidente del PP de Extremadura ha indicado que estas situaciones "forman parte de la vida" ya que "unas veces se gana y otras se pierde".