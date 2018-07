El norte de Cáceres permanecerá este jueves en alerta naranja ante la previsión de nevadas

Actualizado 26/01/2011 12:18:40 CET

CÁCERES, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura estará en situación de alerta naranja este jueves por la previsión de nevadas en zonas del norte de Cáceres donde, según la Agencia Estatal de Meteorología, podría haber una acumulación de nieve de 10 centímetros.

Asimismo, el Centro 112 activará la alerta amarilla este jueves en la zona de las Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, por la previsión de nevadas que, según las previsiones meteorológicas, podría alcanzar una acumulación de 5 centímetros.

Ante esta previsión, el 112 recomienda a los ciudadanos en general no realizar viajes a no ser que sea necesario y, de hacerlo, no viajar solo y hacerlo en transporte público, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En caso de tener que hacer viajes largos, se aconseja a los conductores viajar con cadenas, llevar el depósito lleno y disponer de teléfono móvil.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda tener material de calefacción en casa y linternas con las baterías cargadas.