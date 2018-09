La obra 'Yo a Ibiza y tú a Lampedusa', interpretada por migrantes y refugiados, se estrena este jueves en Cáceres

Actualizado 05/09/2018 17:53:22 CET

CÁCERES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Yo a Ibiza y tú a Lampeuda', interpretada por migrantes y refugiados residentes en Cáceres, se estrena este jueves en la capital cacereña a cargo de la compañía La Resistance Teatro, con texto y dirección de Marce Solís, quien ha creado "una comedia de microteatro, enredos y refugios".

La cita será a las 21,00 horas en el Baluarte de los Pozos y se enmarca dentro de las actividades de la fiestas anuales de la Asociación de Vecinos Ciudad Monumental de Cáceres. La entrada es libre y la duración del montaje es de unos veinte minutos.

En este tiempo se contará la historia de un grupo de nigerianos, que huyen de la guerra, se pierden en el mar y en vez de llegar al destino previsto, la isla de Lampedusa (Italia), llegan sin saberlo a la isla de Ibiza. Sobre el escenario estarán Raymond Aubacaire, Walters Mba, Camara Abdoullai, Stephen Mbadugha, Morys Condé e Ydelia Lava.

Todos ellos forman parte de La Resistance Teatro, un grupo de teatro formado por personas refugiadas y migrantes residentes en Cáceres. Esta es su primera obra y en ella tratan con humor un tema que ellos conocen demasiado bien. Todos han tenido que huir de sus respectivos países a causa de la guerra, la violencia, la pobreza o la falta de libertad y, en la mayoría de los casos, su "odisea" hasta llegar a España ha sido dura y dramática.

La obra de teatro es una iniciativa de la Plataforma Refugiados Cáceres que, en este caso, han dado un paso más acercándose a estos ciudadanos, vecinos de Cáceres, que quieren normalizar su situación y en colaboración con ellos han resuelto que "el teatro puede ser también una herramienta perfecta para lanzar un mensaje sobre su situación mediante la ficción encima de un escenario", informa la organización en nota de prensa.

Así, esta experiencia artística y creativa les está sirviendo también para integrarse y "aliviar en parte algunos de los muchos problemas que padecen por su estado". También contribuye, entre otras cosas, a perfeccionar el idioma español, algo fundamental para ellos a la hora de conseguir trabajo.

En relación al hecho de que la obra sea una comedia, la plataforma defiende que el humor "también puede servir para contar cosas profundas, denunciar situaciones injustas y para transmitir valores" ya que "con el humor se llega mejor a la gente", asegura la nota.

En este caso el humor surge a partir de una cotidianidad y de una realidad desgraciada y el objetivo de la obra es concienciar a los ciudadanos y llamar la atención sobre el grave problema de las personas refugiadas.

LOS ACTORES

En cuanto a los actores, Raymond Aubacaire es de Camerún y es el protagonista en la obra de teatro. Su huida ha sido tan dura y desesperante que afirma que si lo llega a saber tal vez no lo hubiera hecho. Llegó en patera. En Cáceres está bastante integrado, es el que mas tiempo lleva. Realiza continuamente cursos de cocina y jardinería, y hace de traductor entre su compañeros.

Walters Mba es también de Camerún. Sabe cinco idiomas y en su país era profesor de microeconomía. Huyó para no aceptar unas costumbres culturales con las que no estaba de acuerdo. Camara Abdoullai nació en Guinea Conacry de donde tuvo que huir para que no le asesinaran como hicieron con su padre y hermanos. Llegó en patera en Almería y los primeros día deambuló solo sin conocer a nadie. Está haciendo un curso de electromecánica en un concesionario automovilístico en Cáceres. Juega al futbol en la liga de la Universidad.

Stephen Mbadugha procede de Nigeria y abandonó su país huyendo de la guerra y siguiendo a su mujer. Ambos buscaban vivir mejor y con mas seguridad. En Nigeria poseía su propia empresa de venta de automóviles. Juega en el equipo de rugbi de Cáceres.

Morys Condé nació en Guinea Conacry. Es artista y allí compuso una

canción crítica con el gobierno que tuvo mucho éxito, lo que le ocasionó una persecución política y consecuencias inimaginables. Huyó a Malí, de allí a Argelia, luego a Marruecos y por último llegó a España en patera junto con otras 55 personas. En Cáceres está componiendo de nuevo y aprendiendo español.

Ydelia Lava salió de su país, Perú, huyendo de la violencia y la pobreza. Lleva aquí mas de 8 años y colabora en Cáceres con asociaciones sociales y con la iglesia ayudando a otros refugiados y colectivos desfavorecidos.

El ayudante de dirección es Marcos Yepes que tuvo que salir de Venezuela donde ocupaba el cargo de director de la Compañía Nacional de Danza, a causa de la tensión política y social que vive el país. A pesar de su profesionalidad y prestigio tuvo que empezar de cero en España. En Cáceres está acabando la carrera de Arte Dramatico en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) en Cáceres.