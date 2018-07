Pablo Casado zanja la polémica de los inscritos para votar y dice que lo importante es un proyecto "ilusionante"

Publicado 27/06/2018 18:27:04 CET

Asegura que trabaja para que el PP sea la "Plaza Mayor de España" y no "una corrala de intrigas"

CÁCERES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha zanjado la polémica sobre el escaso número de afiliados que se han inscrito para participar en el proceso de primarias para elegir al presidente nacional del partido. Casado, que había pedido que se ampliara el plazo de inscripción, asegura ahora que "acata" los estatutos y que "no hay que entrar en un bucle" respecto a este tema.

"Yo he dicho que no es una buena noticia el número de inscritos porque me hubiera gustado que hubiera más y mi proyecto pretende precisamente ilusionar al partido, y el principal síntoma de desilusión es que no se participe en un proyecto interno tan importante como es el congreso nacional", ha asegurado el precandidato.

A renglón seguido, ha matizado que acata las normas y lo que diga el comité organizador del congreso. "No podemos perder mucho tiempo en mirarnos el ombligo" ni "en discutir si son galgos o podencos", ha incidido, al tiempo que apuesta por "salir a ganar" y a "ilusionar a la gente" haciendo una política de "proximidad", como la que se lleva a cabo en el municipalismo.

Casado ha participado a primera hora de la tarde en una reunión con afiliados en Cáceres y, minutos antes, ha explicado a los medios que en esta campaña se hará 20.000 kilómetros para "escuchar a la gente" y "mantener un contacto directo".

"Yo quiero un partido como las alcaldías. Quiero que mi partido sea la Plaza Mayor de España y que no sea una corrala de intrigas, que no esté fracturado y que no estemos hablando solo de actualidad, sino que le digamos a la gente lo que debe ocurrir en España", ha subrayado Casado. "Reivindicamos esas señas de identidad porque cuando gobernamos lo hacemos bien", ha recalcado.

EL MARKETING DE SÁNCHEZ

Respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su campaña de marketing en la que ha difundido unas fotos de sus manos, Casado antepone esas manos que "han firmado el acercamiento de los presos de ETA, un proyecto de ley de eutanasia y un apaciguamiento con los independentistas" a las "manos blancas" de las víctimas del terrorismo.

Para acabar con estas propuestas "inadmisibles" del gobierno socialista, Casado quiere reforzar y fortalecer el PP en el próximo congreso de los días 20 y 21 de julio, recuperar los tres millones de votos perdidos desde 2011 y recuperar a los que han ido a otros partidos como Ciudadanos.

En clave regional, Pablo Casado ha brindado su apoyo al PP extremeño y al ex presidente José Antonio Monago para que recupere el Gobierno regional y continúe con la políticas que puso en marcha en la anterior legislatura, además de seguir luchando por mejorar las infraestructuras ferroviarias para que estén "a la altura de otras comunidades autónomas".

Para Casado es importante que Extremadura continúe con las políticas de desarrollo agroindustrial, de impulso del turismo, de la cultura y el patrimonio, pero también "acometer retos de futuro" como la innovación en los centros académicos y fomentar el emprendimiento.

"No solo hay que hablar de los problemas de hoy, sino también de los retos del mañana", ha dicho el precandidato que aboga por eliminar trabas burocráticas para favorecer el emprendimiento que acabe con una economía subvencionada. "Es importante que ese crecimiento económico permita también recaudar recursos para mantener el estado de bienestar social que también es una seña de identidad del partido", ha subrayado.

Casado, que se ha reunido a primera hora de la tarde con afiliados del partido en Cáceres hará lo mismo en Badajoz, a las 20,00 horas. "A todos les diré que si yo gano nadie pierde, porque mi candidatura es la de la unidad de los territorios y las ideologías de centro derecha para ser una alternativa de gobierno", ha concluido.

El encuentro en Cáceres ha tenido lugar en la sede del PP y han asistido dirigentes como el presidente provincial y senador, Laureano León, así como varios concejales y miembros de la Ejecutiva Local como Pedro Muriel, Rafael Mateos o María Guardiola, entre otros.