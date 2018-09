La sala Maltravieso Capitol de Cáceres reinicia su programación con un 'Hipólito' adaptado al espacio

Publicado 06/09/2018 14:13:26 CET

Teatro, música y salón de bailes son algunas de las propuestas para septiembre en las que no se incluye cine

CÁCERES, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala Maltravieso Capitol de Cáceres reinicia su programación cultural tras el parón veraniego provocado por el montaje y los ensayos de 'Hipólito', la obra que clausuró el Festival de Teatro de Mérida y que ahora llega a la capital cacereña, el día 21 de septiembre, con una adaptación en las formas, pero no en el contenido, debido a las dimensiones más reducidas del escenario.

De los 14 actores que se subieron a las tablas emeritenses, se reducirán tres del coro, por lo que habrá que ensayar de nuevo los textos, mientras que el músico se mantiene en escena y la acrobacia aérea dependerá de los escenarios. Después de Cáceres, ya hay comprometidas otras actuaciones como el 5 de octubre en la Casa de Cultura de Miajadas (Cáceres), o en abril en un festival artístico en Madrid.

La obra, interpretada por Alberto Amarilla, Camila Almeda y un amplio elenco de actores extremeños, tiene invitaciones para asistir a Motril (Granada) o Núremberg (Alemania) pero todavía no está cerrada la gira.

Esta es una de las propuestas que se recogen en la programación de este espacio teatral situado en la calle Sancti Spíritus y que dirigen desde principios de año Amelia David e Isidro Timón. Ambos han presentado este jueves el nuevo cartel configurado por diferentes obras de teatro, muchas de ellas dirigidas al público infantil, conciertos, humor y baile.

En total, serán una decena de espectáculos los que pasarán por este escenario que levantará su telón este sábado, día 8, con 'Un cadáver exquisito', un montaje de la compañía balear Estudi Zero, que pretende reavivar el espíritu rebelde y creativo de diferentes autores dadaístas, además de recrear el ambiente de cabaret que inspiró esta corriente.

El viernes, día 14, vuelve la Salle de Danse, el Salón de Baile en el que se puede escuchar música mientras se toma algo y "bailar agarrado" las canciones de toda la vida. Timón ha explicado que la idea es que alguien conocido de la ciudad "pinche" las canciones que le enamoraron y que las comparta con los asistentes.

La comedia llegará el sábado, día 15, de la mano de la obra 'Gilipollas sin fronteras', un "humor atrevido" que presenta Morfeo Teatro con Adolfo Pastor y Santiago Nogués. Ambos ofrecerán un trepidante repertorio de sketchs burlescos, al estilo de los grandes cómicos como Tip y Coll o Faemino y Cansado, entre otros.

La primera cita musical será el sábado, día 22, con María Honolulu & The Wahalotes, un grupo formado por músicos extremeños que hacen jazz mezclado con tintes de blues y funky. Ese mismo día, a partir de las 23,00 horas, tendrán lugar las 'Microescenas', que en esta ocasión traerán las obras Fragüando de Álvaro Murillo y 'Si Cervantes levantara la cabeza' de Virginia Campón.

El fin de semana del 28 y 29 tendrá lugar el Encuentro Acho Swing, para aprender a bailar y demostrar lo aprendido. El sábado, la compañía Hilo Rojo Teatro pondrá en escena la obra 'Plancton. Historias de errantes' interpretada por Riccardo Benfatto, Giulia Esposito y Santiago Rivera.

AVANCE DE OTOÑO

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, aunque todavía no está cerrada la programación, ya se han fijado algunas fechas con mucho teatro para público infantil que traerá, por ejemplo, la compañía Escena Miriñaque de Santander con la obra 'Dulce de leche' dirigida a niños de entres seis meses y seis años de edad. Será el 21 de octubre.

En Noviembre llega más teatro comprometido con los derechos de las mujeres, y la música de Viva Suecia con los extremeños Fônal como teloneros, mientras que en diciembre se ha cerrado ya la obra 'El árbol rojo' de la compañía coruñesa Os Náufragos.

Lo que no se ha programado en esta ocasión es proyecciones de películas ya que la apuesta por el cine "no ha tenido la respuesta del público que se esperaba" ya que "es complicado" debido a que no se pueden proyectar películas de estreno. No obstante, se trabaja para realizar actividades programadas con centros escolares ya cerradas.

"La idea del Teatro Maltravieso Capitol es ofrecer espectáculos de calidad y construir un espacio que sirva de plataforma para mostrar trabajos que no tienen cabida en los circuitos tradicionales", ha apuntado Timón.

Los precios se siguen manteniendo "razonables" desde los 8 hasta los 12 euros, y hay descuentos para diversos colectivos como familias numerosas, jóvenes o parados, entre otros. El horario de taquilla es jueves, viernes y sábados de 11,00 a 14,00 horas y dos horas antes de cada espectáculo programado.