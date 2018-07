Vara dice que ni Griñán ni él "pueden ni deben resolver" una supuesta fusión de cajas aunque apela al consenso político

Actualizado 27/01/2010 14:37:26 CET

El presidente de la Junta avanza que "en cuestión de semanas" consultoras externas concluirán los estudios de Caja Badajoz y Caja de Extremadura sobre "posibles escenarios"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió hoy que ni él ni su homólogo andaluz, José Antonio Griñán, "pueden ni deben resolver" un asunto como una hipotética fusión entre cajas de ambas comunidades, ya que son las entidades financieras y sus órganos de gobierno las que a su juicio "deberán tomar las decisiones correspondientes".

En cualquier caso, y respetando dichas decisiones, Vara se mostró partidario "desde un primer momento" en que dicha circunstancia "nazca del consenso" entre los grupos políticos que se encuentran representados en los órganos de gobierno de las cajas.

Preguntado hoy en Mérida en rueda de prensa tras mantener un encuentro institucional con Griñán sobre si en la cita ambos dirigentes abordaron el tema de hipotéticas fusiones de cajas extremeñas y andaluzas, el presidente de la Junta señaló que no se trata de un tema de deban resolver ellos.

"Éste no es un tema que podamos ni que debamos resolver el presidente de Andalucía y yo, porque entonces nadie entendería nada, y nada de lo que hemos hecho hasta ahora, de la trayectoria que se ha seguido serviría absolutamente para nada", señaló Vara.

Sobre este respecto, apuntó que en la reunión explicó a su homólogo andaluz la "hoja de ruta" marcada en Extremadura de cara a una supuesta fusión entre entidades de la propia comunidad, y que se encuentra en la fase de elaboración de estudios por separado que Caja Badajoz y Caja de Extremadura han encargado a consultoras externas, "de cara a tener posibles escenarios" ante una hipotética fusión.

Tras dichos informes, que están siendo elaborados por dichas cajas después de que una comisión en la Asamblea elaborase un documento avalado por PSOE y PP que concluía en la "necesidad" de "fortalecer" el sistema financiero extremeño, las dos entidades extremeñas y sus órganos de gobierno "deberán tomar las decisiones correspondientes, en el bien entendido de que esas son decisiones en las que los representantes que hay en el consejo de administración tienen todo que decir", añadió el presidente de la Junta.

CONSENSO POLÍTICO

Sobre este respecto, añadió en cualquier caso que él "desde un primer momento" intenta que las decisiones que se tomen sean "decisiones que nazcan del consenso, no por vocación sino porque además no queda más remedio" en tanto que, recordó, la Constitución y los órganos de gobierno de las cajas "hacen que no sea posible un acuerdo mayoritario que permita cualquier decisión si no están los dos grupos políticos (PSOE y PP) de acuerdo".

Así, añadió que una vez que las cajas tengan finalizados sus respectivos estudios, algo que según dijo se producirá "en cuestión de semanas", entonces "se hablará y ellas tomarán la decisión que tengan que tomar".

VINCULACIÓN AL TERRITORIO

Finalmente, tras recordar que las cajas de ahorro cuentan con "impositores, gente que confía en ellas, a veces no porque tienen el nombre de su tierra o porque la tengan más cerca, sino porque tienen una trayectoria emocional compartida", se mostró partidario de salvaguardar la presencia de las entidades financieras vinculadas al territorio.

En este sentido, añadió que la Junta de Extremadura "apoyará las decisiones que beneficien al objetivo perseguido de que las entidades financieras puedan acompañar mejor y en mayor medida a las empresas extremeñas".