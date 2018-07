Empresas e investigadores analizan en Lugo como colaborar para dinamizar a I+D+i e aproveitar as deducións

Actualizado 31/03/2008 13:34:55 CET

Empresas, investigadores, entidades de promoción e organizacións empresariais analizará o próximo mércores en Lugo como mellorar a colaboración para dinamizar a I+D+i, a presentación de proxectos e sobre o xeito de aproveitar as deducións fiscais.

A xornada, organizada pola Asociación Galega de Empresas de Tecnoloxías (Agestic), a Consellería de Innovación, a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e Seviguide, co apoio de Caixa Galicia, pretende animar ás empresas a que presenten iniciativas de I+D+i.

Tras a presentación da sesión por parte de Agustín Merino, vicerreitor adxunto de Investigación da USC; o presidente de Agestic, José María López Bourio, presentará a Revista Dixital de Innovación (Redidi) e o Manuel Guía de Innovación.

Tamén está previsto que a subdirectora xeral de Xestión do Plan Galego de I+D+i, Xulia Guntín Araújo, explique as axudas nesta materia para o presente exercicio e que Natalia Nogueira López, responsable do Área de Innovación de la Consultora Serviguide, faga o propio cos apoios para xestión de solicitudes de subvencións.

Os asistentes poderán inscribirse para realizar posteriormente un obradoiro gratuíto e específico sobre a metodoloxía e sistematización da implantación da innovación nas pemes impartido por consultores especializados.