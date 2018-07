Unha decena de empresas galegas asistirán por primeira vez á feira de enerxía solar máis importante de Europa

Actualizado 04/06/2007 21:30:35 CET

A Cámara de Comercio de Vigo organiza visitas á Seafood de Rusia e a Estados Unidos

VIGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

A Cámara de Comercio de Vigo organizará, por primeira vez, a visita de 11 empresas galegas á feira 'Intersolar', a máis importante das dedicadas a enerxía solar en Europa, e que abrirá as súas portas en Freiburg (Alemaña) entre o 21 e o 23 de xuño.

Así, empresas da comunidade vinculadas á fabricación e instalación de paneis solares estarán presentes no certame, onde buscarán establecer contactos comerciais e información sobre as novidades da industria, posto que a feira está dirixida a profesionais de todo o mundo.

Segundo os informes da Cámara, este é un dos mercados con maior potencial de crecemento, dado que os modernos sistemas de aproveitamento facilitan un uso estendido da enerxía solar e favorecerán, no futuro próximo, un descenso nos custos.

Paralelamente, a Cámara organizará a visita doutras 11 empresas galegas á 'Seafood', que se celebrará en Moscú do 5 ao 7 de xuño. Nesta ocasión a institución acudirá ao certame con empresas de peixe, cocedervos de moluscos e conservas co propósito de abrir novos nichos de mercado neste país.

O interese desta feira reside en que os seus máis de 3.000 visitantes son exclusivamente profesionais, o que a converte nun punto de encontro da industria. Os expositores son sinaturas de peixe conxelado, acuicultura, ingredientes, empaquetado e etiquetado, sistemas de frío, máquinas de xeo, transporte e loxística, investimentos e seguros, de novos materiais ou sociedades para o control sanitario.

MISIÓN COMERCIAL

Ademais, nunha terceira acción en comercio exterior durante o mes de xuño, a Cámara levará a pequenas e medianas empresas de alimentación, materiais de construción, consultoría, pedra natural, peixe conxelado e transporte de mercadorías a Estados Unidos.

A iniciativa busca incrementar a presenza galega nas cidades de Los Ángeles e San Francisco, que se atopan entre as máis desenvolvidas do país. De entre as sociedades de alimentación participantes destaca a presenza de adegas das denominacións Valdeorras, Ribeiro e Rías Baixas, que afrontan o mercado californiano como unha oportunidade e un reto para o que terán que demostrar altos niveis de calidade.

Estas misións comerciais enmárcanse dentro do Plan de Fomento das Exportacións Galegas (FOEXGA), no que participan a Consellería de Innovación e Industria e as Cámaras galegas.

PLANS PIPE

O calendario de accións en comercio exterior da Cámara de Vigo para este mes de xuño complétase coa convocatoria do Plan de Iniciación á Promoción Exterior (PIPE), un programa ideado polas Cámaras de Comercio para aquelas iniciativas privadas que non teñan experiencia en vendas internacionais.

O prazo de presentación de solicitudes para o plan estará ata o 30 de xuño. O formulario pode descargarse dende a páxina web www.camaravigo.es. Ademais, cada empresa admitida será subvencionada cun máximo de 36.800 euros, o 80% do custo total do programa.