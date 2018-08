La alcaldesa de Lugo afea la "dejadez de funciones" de la Xunta para combatir la velutina

Publicado 14/08/2018 16:49:23 CET

LUGO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha afeado la "dejadez de funciones" de la Xunta de Galicia para combatir lo que ella califica como una "plaga", respecto a la presencia de la avispa velutina en Galicia.

Méndez ha interpretado que la conselleira de Medio Rural, Ángeles

Vázquez, ha restado importancia a la presencia del insecto invasor que

coloniza buena parte de la comunidad, al decir que "hay que convivir" con la avispa asiática este lunes en la ciudad amurallada, y después de sostener que la Xunta "no" tiene competencias para la declaración de plaga.

"No es novedoso, es lo natural, que nos trasladen (desde la Xunta a los ayuntamientos) sus competencias, normalmente sin recursos económicos ni materiales, y por lo tanto sobrecargan a los municipios con esa dejadez de funciones y de dar la espalda a los ciudadanos con un tema bastante problemático que afecta incluso a las vidas humanas", ha censurado.

Lara Méndez ha apelado a que se trata de un tema en el que hay que ser "todos tremendamente sensibles", y ha añadido que "no puede ser que desde la administración competente (la Xunta) la respuesta sea que se aprenda a convivir con ella".

"Esa no puede ser la respuesta de una administración, y de una administración competente. Podemos entender que no sea una solución fácil, con un protocolo y que haya que invertir recursos en formación y en adquisición de materiales; no digo que sea fácil pero que la respuesta de la Xunta es que aprendamos a convivir con ello, no es una respuesta seria, ni que se le pueda permitir al Gobierno gallego", ha reprendido.

Por cuanto a la ciudad, la regidora ha asegurado que la situación

"no es alarmante, aunque no es la primera vez que los bomberos tienen que salir a actuar". "Ya está llegando a los entornos urbanos, por lo tanto sí llega a ser preocupante", alerta.

En la misma medida que el PSdeG, la alcaldesa de Lugo pide la declaración de la presencia de la avispa asiática en Galicia como "plaga", y así "actuar". "Cuando hay una plaga determinada hay un protocolo de actuación y es lo que pedimos, que haya un protocolo de actuación y se habiliten los medios necesarios para actuar contra esa plaga", ha concluido.