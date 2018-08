El BNG alerta de la "falta de mano de obra" agroganadera en la comarca de Terra Chá (Lugo)

Publicado 20/08/2018 13:53:51 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG Xosé Luis Rivas, 'Mini', ha advertido sobre la "falta de mano de obra" en el sector agroganadero en la comarca de Terra Chá (Lugo), al tiempo que ha anunciado que su grupo llevará al Parlamento gallego diversas iniciativas para que la Xunta intervenga en la zona "con acciones tangibles".

Según ha informado el Bloque en un comunicado, así lo ha manifestado 'Mini' durante una visita realizada este lunes a Pastoriza, donde ha estado acompañado de la teniente de alcalde del municipio, Elva Carrera, también del BNG.

Así, el diputado ha denunciado que "no es normal que en un momento en el que mucha gente no tiene donde trabajar existan explotaciones que no encuentran trabajadores". "Desde la Xunta se podrían promover acciones formativas encaminadas a que las personas en situación de desempleo puedan acceder al mundo laboral en el sector agroganadero", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Pastoriza ha declarado que la "escaseza" de mano de obra local y las "dificultades" para contratar personas extranjeras "son uno de los mayores problemas del sector". Y es que, tal y como ha señalado la regidora, las explotaciones cuentan con "dificultades burocráticas" a la hora de regularizar los inmigrantes y formarlos en las tareas propias de este ámbito.