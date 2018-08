El BNG demanda reabrir la base de helicópteros de Vilanova (Ourense) contra incendios

Publicado 16/08/2018 14:36:27 CET

Noa Presas cree un "escándalo" que la limpieza de franjas de seguridad tras el convenio entre Fegamp y Xunta no comenzase antes del verano

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada en el Parlamento de Galicia Noa Presas (BNG) ha demandado este jueves la reapertura de la base de helicópteros de Vilanova, en O Barco de Valdeorras (Ourense), y la recuperación de las brigadas móviles para la lucha contra incendios forestales.

Presas ha avanzado que la formación presentará un escrito en todos los ayuntamientos de la comarca de Valdeorras y en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia para que la delegada "haga algo en nombre de Ourense", ya que es "inadmisible" la "inacción" del Gobierno gallego "para transformar y reformar la política antincendios".

En declaraciones a los medios ante la sede de la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense, la diputada del BNG ha subrayado la importancia de la base de Vilanova, "estratégica para la comarca y para la provincia a nivel de rapidez a la hora de extinguir incendios", así como la necesidad de recuperar las brigadas móviles, "que, en su día, recorrían Galicia y suponían un mecanismo muy importante de atención temprana y primera extinción".

Presas ha criticado que la base de helicópteros de Vilanova, cuya reapertura consta, según ha apuntado la diputada, en "acuerdos unánimes en el Parlamento gallego, en la Diputación de Ourense y en varios ayuntamientos", continúe cerrada "pasado el ecuador de la temporada de alto riesgo de incendios" y no hayan empezado las obras de acondicionamiento "prometidas por el Partido Popular para este verano".

MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

Asimismo, Noa Presas ha instado a la Xunta de Galicia a que refuerce los recursos materiales y humanos en la lucha contra incendios en la Comunidad y, con más hincapié, en Ourense, ya que es "el territorio que más arde", afectado "en más de 30.000 hectáreas de las casi 62.000 que ardieron en octubre del año pasado".

En esta misma línea, la diputada ha denunciado que "muchos municipios de color político diferente al del Partido Popular" no disponen "ni siquiera de las motobombas que tienen solicitadas, como es el caso del ayuntamiento de A Rúa, gobernado por el BNG".

"No se han transformado medios materiales ni medios humanos en la provincia, tenemos conocimiento de las denuncias de los trabajadores que no están operando en condiciones laborales dignas. No queremos un octubre y un septiembre negros", ha añadido.

Presas también ha querido manifestar su rechazo a que el Gobierno gallego "confíe su política de prevención y extinción de incendios al azar, al buen tiempo, a que llueva y a que venga un verano inusual en cuanto a temperaturas".

"Afortunadamente, aún hay margen para decidir soluciones urgentes. Seguiremos a la espera para tomar medidas más drásticas con el fin de que la Xunta haga su trabajo de una vez, ya que, un año después de la ola de incendios, no han aprendido nada ni han tomado nota", ha apostillado la diputada.

ACUERDO FEGAMP Y XUNTA DE GALICIA

Noa Presas ha tildado de "escándalo" el acuerdo firmado entre la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Xunta de Galicia a comienzos del mes de agosto para la limpieza de las franjas de seguridad.

"Nos parece un escándalo que se nos venga a vender que es viable hacer franjas de protección en medio del verano. Ya dijimos que tenían que estar preparadas en abril y mayo, así como los recursos para los ayuntamientos", ha denunciado.

En relación a esto, Presas ha criticado que "ni siquiera en carreteras de titularidad estatal y de la Xunta de Galicia se estén cumpliendo las franjas de seguridad", algo que es "especialmente grave", y ha rechazado la tesis de "culpar siempre a los vecinos".

"La Xunta sigue criminalizando a los vecinos del rural, que no tienen culpa de que arda. No se han hecho los deberes en cuanto a prevención. Estamos aún escandalizados con que se nos vendan recursos para la franja de protección cuando no van a estar listas antes del mes de septiembre", ha concluido la diputada.