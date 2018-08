El Consorcio contra Incendios de A Coruña estudia incorporar nuevos supuestos de exención y bonificación de tasas

Publicado 20/08/2018 15:58:21 CET

El Consorcio contra Incendios y Salvamento de A Coruña estudia incorporar nuevos supuestos de exención y bonificación de tasas, de acuerdo con uno de los asuntos abordados en una reunión del pleno de este organismo celebrado en la sede de la Diputación de A Coruña.

Según informa el organismo provincial, los cambios propuestos supondrían la exención de tasas "en más supuestos que los previstos actualmente (catástrofes, servicios requeridos por jueces o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el servicio de prevención realizados a instancia del propio Consorcio, entre otros)".

En concreto, se abordó incorpor cuestiones como las actuaciones realizadas en viviendas que carezcan de seguro "y que sean residencia habitual cuando no se disponga de otro inmueble residencial y los ingresos de la unidad familiar no sobrepasen per cápita el 50 por ciento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

"Con estos cambios, que prevén introducirse a partir de 2019, las familias más desfavorecidas o en situaciones más vulnerables se verían exentas del pago de la tasa correspondiente tras sufrir un siniestro que requiera de la asistencia del servicio provincial de bomberos", señala la institución provincial.

POSIBLES BONIFICACIONES

Asimismo, el Consorcio estudiará también la propuesta de bonificar con hasta un 50 por ciento la tasa que pagan los ayuntamientos de la provincia cuando son sujetos pasivos de una intervención del Consorcio Provincial Contra Incendios.

La reunión estuvo presidida por el titular de la Diputación coruñesa y del Consorcio, Valentín González Formoso, y contó con la asistencia del director general de Emerxencias, Luis Menor, los diputados provinciales Ánxela Franco y José Luis García, y la jefa

territorial de la Consellería de Presidencia, María Barreiro, entre otros.