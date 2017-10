Decenas de alumnos se concentran en centros de toda Galicia en solidaridad con las víctimas de los incendios

Publicado 16/10/2017 14:10:05 CET

El sindicato de estudiantes 'Erguer' convocó paros a las 12.00 horas en todos los centros y facultades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de alumnos de toda Galicia han protagonizado paros y se han concentrado en sus centros educativos en solidaridad con las víctimas y los afectados por la oleada de incendios que registra Galicia.

La convocatoria la ha impulsado el sindicato de estudiantes 'Erguer', a las 12.00 horas en toda la enseñanza media, además de en las facultades y centros universitarios.

En Santiago de Compostela, decenas de alumnos se han concentrado en las facultades de Filosofía, Ciencias da Comunicación, Educación, Maxisterio o Traballo Social.

Varios de los estudiantes que han participado en las protestas reclamaron "responsabilidades" a la administración gallega por su gestión en la oleada de incendios y su política forestal.

En Ciencias da Comunicación, por ejemplo, varios alumnos portaban una pancarta en la que se leía 'Lumes Nunca Máis. Xunta Culpábel', mientras que en el IES Antón Fraguas, de la misma localidad, se corearon consignas como 'Feijóo dimite, Galicia non te admite'.

Entre los centros que han secundado los paros se encontraban la Escola de Artes Ramón Falcón, el CIFP As Mercedes (Lugo), el IES Virxe do Mar (Noia), y los IES As Barxas (Moaña), n°1 (Ordes), Sánchez Cantón (Ponte).

También han acogido concentraciones de alumnos el CIFP Portovello (Ourense), y los IES San Paio e Indalecio Pérez, en Baixo Miño.

SITUACIÓN "CRÍTICA"

En declaraciones a Europa Press, Iria Figueroa, portavoz de Erguer, ha valorado el seguimiento "masivo" de los paros en "montones de centros, institutos y facultades" a lo largo del territorio y ha reclamado "responsabilidades" ante la situación que vive Galicia.

Así, ha trasladado la "solidaridad" de todo el alumnado con las comarcas "destrozadas por el fuego", las víctimas y los ciudadanos que están "perdiendo sus casas" y que han tenido que ser desalojados.

"Alumnado que se rebela contra esta situación tan triste, tan crítica para el país, que exige responsabilidades políticas y por parte de la Xunta, frente a los 'balones' que estuvo echando fuera Feijóo ayer", ha criticado.

En este sentido, ha advertido de que los gallegos no pueden "permitir" que situaciones como esta "pasen cada verano", en este caso en octubre, mientras se sigue haciendo "como que no pasa nada" o que es "cuestión de pirómanos o cuatro locos".

"Esta situación tiene motivos políticos", ha insistido, sustentados en el cultivo de eucalipto, el "abandono" del monte o la "nefasta" política forestal.

Finalmente, ha llamado a participar en las concentraciones convocadas a las 20.00 horas en múltiples localidades gallegas con el lema 'Lume, nunca máis'.