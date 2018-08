La D.O. Rías Baixas alcanza el tercer puesto del XIV Concurso Internacional de Vinos VinDuero-VinDouro

Publicado 22/08/2018 11:20:34 CET

La Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas ha conseguido tres medallas de oro y siete de plata en el XIV Concurso Internacional de Vinos VinDuero-VinDouro, de modo que se ha convertido en la tercera con más galardones, tan solo superada por la D.O. Beira Interior --siete oros y 17 platas-- y la D.O. Douro --siete oros y once platas--.

Asimismo, en el palmarés también aparecen otras dos denominaciones de origen gallegas: La D.O. Ribeira Sacra ha conseguido una de oro y otra de plata, mientras que la D.O. Ribeiro se ha alzado con dos de plata.

Según explica la organización en un comunicado, el VinDuero-VinDouro ha celebrado su XIV edición en la localidad de Trabanca (Salamanca), entre los días 1, 2 y 3 de agosto.

En el certamen han participado más de 500 vinos procedentes de más de 50 menciones geográficas de España y Portugal, a las que se ha entregado 56 medallas de oro y 91 de plata en total en diferentes categorías.

Los miembros del jurado encargados de entregar los galardones han sido, según ha destacado la organización, "profesionales de reconocido prestigio" en el sector vitivinícola procedentes de siete países diferentes --España, Portugal, China, Francia, Italia y Hungría--.