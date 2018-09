La Estación de Arreiro aconseja tomar precauciones frente a la velutina durante la vendimia

Publicado 07/09/2018 18:50:58 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA), centro dependiente de la Diputación de Pontevedra, ha incorporado en su último aviso fitopatológico una advertencia frente a los daños ocasionados por la vespa velutina durante la vendimia.

En concreto, el personal técnico señala que los viticultores ya han detectado picaduras de estas avispas en los racimos de la variedad de Treixadura y aconsejan que las personas tomen precauciones durante la vendimia. La EFA está recibiendo, durante los últimos días, numerosas llamadas de viticultores alertando de la presencia de esta especie y de los consecuentes daños que está produciendo.

Debido a la inminencia de la vendimia y a lo extendida que está, la principal advertencia pasa por protegerse ante su picadura y por tomar precauciones para minimizar las reacciones en caso de que esto ocurra.

Por otra parte, aseguran que las lluvias registradas durante las tormentas entre los días 2 y 5, aunque en general escasas, resultaron favorables desde el punto de vista de la calidad de la uva, al tiempo que ayudaron a lavar los depósitos de los fitosanitarios aplicados más recientemente.

PATOLOGÍAS

En cuanto a las patologías, desde Areeiro indican no se espera que estas lluvias tengan una gran incidencia. En el caso del mildiu, tan sólo han observado alguna mancha nueva aislada en las plantas testigo, en las fincas que llevan más tiempo sin tratamientos, y alguna también en las partes altas de las parras que tuvieron un exceso de vegetación y la donde no llegaron los fungicidas. Sin embargo, y atendiendo a las previsiones meteorológicas, consideran que no tendrán ninguna incidencia.

Con las estas previsiones de tiempo seco tampoco esperan que el patógeno de la botritis genere problemas. En todo caso, los técnicos recuerdan que hay en el mercado fungicidas biológicos autorizados que aún podrían ser empleados de ser necesario.

En cuanto a la polilla del racimo, constatan que siguen bajando las capturas en todas las fincas, y especialmente en la parcela de Goián (O Rosal), con solo 8 individuos recogidos esta semana frente a los 48 de la anterior.