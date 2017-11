Feijóo admite que la Xunta se ve "desbordada" porque los propietarios no limpian

Publicado 08/11/2017 12:45:22 CET

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido que la Xunta se ve "absolutamente desbordada" para cumplir la ley de prevención frente a incendios en lo que respecta a la limpieza de las franjas de los núcleos rurales porque los "responsables" de acometer estas tareas --propietarios y, de manera subsidiaria, los ayuntamientos-- no las "ejecutan".

"Los gallegos no cumplimos en lo que se refiere a la limpieza en las franjas de núcleos rurales y los ayuntamientos dicen que no tienen capacidad para hacer cumplir. Y en la Xunta, al no cumplir los propietarios ni los ayuntamientos, nos vemos absolutamente desbordados para cumplir esa ley cuyos responsables no ejecutan", ha sentenciado, en respuesta a Luís Villares (En Marea).

Así se ha pronunciado en una sesión de control en la que, previamente, el dirigente rupturista había afirmado que 16 medidas del paquete de 30 que anunció en la pasada jornada "ya están recogidas en la ley vigente", al tiempo que le demandó que cese al "responsable" de que la normativa "no se cumpla", en referencia al responsable de política forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto.

Feijóo ha rechazado responsabilizar de lo ocurrido "en 48 horas" de la ola de incendios de mediados de octubre a quien se ocupa de la gestión desde hace años. A su juicio, sería "lo fácil". "¿Quiere usted lo fácil o lo difícil?", ha instado a aclarar a Villares, a quien ha manifestado su deseo de que formalice sus aportaciones en la comisión específica que se active en la Cámara y, de inmediato, en las enmiendas de la ley de acompañamiento a la ley de presupuestos de 2018.

También ha preguntado a Villares si puede "comprometerse" a que los ayuntamientos de las mareas contarán con brigadas de prevención y a "señalar con el dedo" a los incendiarios. "Yo me tengo que comprometer a que lo hagan los ayuntamientos del PP", ha reflexionado el presidente, antes de señalar que, igual que resulta "inconcebible" conducir sin carné, lo es que un propietario "no cumpla" con las responsabilidades legales de limpiar sus fincas.

Por ello, ha pedido ser "implacables" con quienes no cumplen con estas responsabilidades de limpieza, igual que la Justicia "lo es con quien comete un hurto o con un robo".

