Feijóo comparecerá en un pleno protagonizado por los incendios

La oposición, que exige una comisión de estudio, defenderá otra decena de iniciativas sobre el dispositivo y otros asuntos ligados a los fuegos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abordará el martes la respuesta dada por su Gobierno frente a la ola de incendios que afectó a Galicia a mediados de octubre. Lo hará en un pleno protagonizado por los fuegos, ya que una docena de los puntos que conforman el orden del día atañen a cuestiones relacionadas con los fuegos, como por ejemplo el dispositivo de extinción.

Feijóo comparecerá pocos días después de que la Xunta concretase que son más de 49.000 las hectáreas calcinadas en la ola de incendios. Hasta ahora, en sus intervenciones públicas ha defendido que su Gobierno actuó "con rapidez" y ha impulsado la activación inmediata de las ayudas para paliar los daños ocasionados, incluyendo las indemnizaciones para las familias de las cuatro víctimas mortales.

También ha negado críticas de "descoordinación" y ha puesto el foco en los incendiarios. Y es que, aunque asegura que "no" puede afirmar que exista "una trama", sí que ha alertado de una actividad incendiaria que ha tildado de "homicida". De hecho, ha llamado de nuevo a reflexionar sobre la posibilidad de que los autores de los fuegos sean tratados como si hubiesen cometido delitos de terrorismo.

En frente, toda la oposición --En Marea, PSdeG y BNG-- coincide en que el presidente debe dar explicaciones. De hecho, todos los grupos consideran que su comparecencia en la Cámara "llega tarde", mientras que el PPdeG, por medio de su voz en la Cámara, Pedro Puy, ha recalcado que la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, compareció de inmediato y ha defendido la actuación de la Xunta.

Otro punto en el que coinciden los rivales de Feijóo es en exigir una comisión de estudio sobre lo ocurrido y encaminada a articular propuestas para que se vuelva a repetir. En Marea y PSdeG intentaron impulsar este órgano de inmediato en la última Xunta de Portavoces, pero el PPdeG se opuso y alegó, aún sin cerrarse en banda, que antes de cualquier otra determinación toca "escuchar" al presidente.

El BNG, por su parte, mantiene una proposición no de ley para el próximo pleno en la que también demanda esta comisión de estudio. Los tres grupos no han optado por la misma vía para tratar de activar este órgano de estudio, pero sí coinciden en no descartar una comisión de investigación si el PP no accede al mismo.

Feijóo, por su parte, pese a ser preguntado el pasado jueves, ha eludido pronunciarse sobre la comisión de estudio y se ha remitido a su comparecencia en la Cámara.

OTRAS INICIATIVAS SOBRE INCENDIOS

De los 29 asuntos que conforman el orden del día del pleno --a la comparecencia de Feijóo a petición propia se acumulará la demandada por En Marea, PSdeG y BNG--, una docena están ligados con los incendios o asuntos relacionados. Es el caso de una moción que defenderán los socialistas sobre el proceso de elaboración del nuevo Plan Forestal de Galicia.

Por su parte, al margen de la petición de la comisión de estudio, el Bloque defenderá una proposición no de ley para la creación de un organismo en el que participen los diversos colectivos que conforman el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales para analizar los fuegos de cuarta y quinta generación, establecer los protocolos de actuaciones y adaptar los medios.

Los socialistas también impulsarán otras dos iniciativas de impulso para la adopción de medidas que permitan activar el plan territorial frente a la contaminación marina para evitar posibles riesgos derivados de la ola de incendios; y el diseño de un plan urgente de regeneración ambiental de las zonas protegidas afectadas por los fuegos.

Las tres interpelaciones de En Marea, PSdeG y BNG se refieren también a la política del Gobierno gallego en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.

Asimismo, los socialistas formulan una pregunta al Gobierno con respecto al trato dado a las víctimas mortales y a sus familias.

PREGUNTAS A FEIJÓO Y OTROS ASUNTOS

En lo que respecta a la sesión de control al presidente, el portavoz de En Marea, Luís Villares, también preguntará sobre las actuaciones previstas por la Xunta para evitar a la población que se repita una situación como la vivida el domingo 15 de octubre.

Su homóloga en el BNG, Ana Pontón, formula una pregunta abierta sobre la gestión del Gobierno gallego en relación con el actual momento político, aunque previsiblemente introducirá el asunto de los incendios.

Por su parte, el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga interpelará a Feijóo sobre políticas de empleo.

Al margen de otras iniciativas, el pleno arrancará con el debate de totalidad de la ley de espectáculos públicos. Los populares, asimismo, entre otras iniciativas, pedirán la elaboración de los planes rectores de uso y gestión de los seis parques naturales de Galicia y del Parque Nacional das Illas Atlánticas.