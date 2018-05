Un incendio activo en A Estrada afecta a unas 20 hectáreas y el de Santiago supera ya las 10

Actualizado 19/05/2018 20:12:07 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 (EUROPA PRESS)

Un incendio rexistrado na tarde deste sábado permanece activo na Estrada, (Pontevedra), con 20 hectáreas afectadas, e outro foi estabilizado en Santiago de Compostela, onde a superficie queimada ascende ás 10 hectáreas.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Consellería de Medio Rural, o incendio rexistrado na Estrada comezou sobre as 16,37 horas na parroquia de Sabucedo.

Na súa extinción participan tres axentes, sete brigadas, tres motobombas, unha pa e seis helicópteros.

INCENDIO EN SANTIAGO

Pola súa banda, o lume rexistrado ás 16,43 horas deste sábado na parroquia de Sampaio, en Santiago de Compostela, foi estabilizado ás 19,52 horas e afecta a unhas 10 hectáreas de superficie.

As mesmas fontes precisaron que as chamas comezaron sobre as 16,43 horas e que se rexistraron varios focos.

Nos labores de extinción participan tres axentes, tres brigadas, tres motobombas, unha pa e catro helicópteros.