Más medios para limpiar y concentración parcelaria: recetas de los alcaldes para frenar los fuegos

Publicado 01/11/2017 12:00:42 CET

Regidores de municipios que sufrieron los fuegos hacen "autocrítica", pero piden que la Xunta asuma sus "errores" para "mejorar entre todos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más medios --recursos, máquinas o brigadas de desbroce durante todo el año-- para poder cumplir con las obligaciones de limpieza y el impulso de la concentración parcelaria son dos de las "soluciones" que distintos alcaldes afectados por la ola de incendios que sufrió Galicia a mediados de este mes de octubre ponen sobre la mesa para caminar hacia el freno de los fuegos.

La mayor parte de los alcaldes consultados por Europa Press, cuyas localidades padecieron con especial virulencia los fuegos, admiten que la situación del fin de semana del 15 fue "excepcional". Aunque para todos la prioridad ahora son "las ayudas", teniendo en cuenta que "el clima no se puede controlar" y que, "quien quiere quemar, quema", los regidores ven necesarios "cambios estructurales" en el modelo forestal.

Todos coinciden en que mantener el monte "limpio" es "clave" y hacen "autocrítica", pero también se ven "superados". Y es que, "aunque la ley dice lo que dice" --que los propietarios tienen que mantener limpias las franjas de seguridad y que, si no, deben asumirlo de forma subsidiaria los consistorios--, ven "inasumible" ajustarse a este mandato.

"No tenemos medios y no tenemos personal. ¿Cómo vamos a vigilar kilómetros y kilómetros de carretera? Y tampoco vas a poner a la Policía local a dedicarse a andar detrás de los vecinos para que cumplan", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Negreira (A Coruña), Manuel Ángel Leis (PSOE).

El alcalde de Boborás (Ourense), Cipriano Caamaño (PP), subraya otro caso particular: el de una localidad marcada por la emigración, como es la suya. En este caso, alerta del problema que puede suponer para un regidor "ordenar desbrozar una finca sin permiso del propietario" o que éste sea desconocido, y reclama cambios legislativos.

Unos cambios en los que, en todo caso, la Xunta ya avanza en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2018. En esta norma, a través de la que modifica la ley de prevención de incendios, se abre una vía legal para que se pueda acceder sin autorización a fincas cuyo dueño no ha sido localizado y que pueden suponer un riesgo.

"EN LOS INCENDIOS: NI PP, NI PAPÁ"

"Los ayuntamientos pequeños tenemos un problema gravísimo. No somos capaces de actuar. No da el presupuesto", ha reconocido, por su parte, el alcalde de Paderne de Allariz, José Manuel Fernández (PP); mientras que el regidor de San Cristovo de Cea, el también popular José Luis Valladares, admite, asimismo, "muchos inconvenientes para las tareas de limpieza, sobre todo de personal".

Valladares afirma que "lo importante" es "buscar fórmulas entre todos" para que "los montes estén limpios". "Hacer una concentración parcelaria podría ser un paso importante porque así habría más pistas forestales. Ahora aunque quieras meter una máquina no puedes. Pero no lo sé, hay opiniones para todos los gustos", ha señalado.

De agrupar las fincas para "facilitar" la limpieza también partidario el regidor de Negreira y subraya que es la Xunta la que tendría que impulsar la concentración parcelaria y "se solucionarían muchos problemas". Más contundente es el regidor de Salvaterra, en Pontevedra, Arturo Grandal (PP): "esto solo tiene una solución, que es la concentración parcelaria, el resto son remiendos".

Pero, ¿por qué no se hace? El alcalde lo tiene claro y apunta a los partidos en el ámbito autonómico sin excluír al suyo: el PP, al frente de la Xunta con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. "En los incendios no puede haber ni PP, ni papá", reflexiona el regidor, quien pide avanzar en un modelo forestal que haga rentable el monte y pide voluntad política.

"Yo siempre dije que antes de hacer autovías o el AVE había que hacer la concentración parcelaria. Y mientras, hay que intentar que las personas limpien y retirar la madera. Y dirás tú, ¿cómo lo financiamos? Pues yendo España y Portugal a Bruselas y trasladando que se les debería caer la cara de vergüenza. Estamos en el siglo XXI y Europa no puede permitir que haya muertos por incendios", ha esgrimido Grandal.

OTRAS MEDIDAS

Para el regidor de Boborás, en cambio, la concentración parcelaria "no molesta", pero no le parece "lo más importante". Considera que, al margen de los cambios legislativos que permitan desbrozar fincas de propiedad privada sin exponerse a una denuncia, la prioridad "es más financiación o máquinas para limpiar".

Si el popular Cipriano Caamaño considera que "la protección del fuego no puede quedar en las manos de un alcalde", el alcalde de As Neves (Pontevedra), Xosé Manuel Rodríguez (BNG), tiene propuestas en varios ámbitos, empezando porque la Xunta dé "una alerta previa" cuando lo aconseje la situación, como, a su juicio, ocurrió el domingo 15. También apela a un cambio en la gestión del monte privado y garantizar las condiciones de las vías de comunicación.

"Lo que hace falta es decisión política y que el terreno produzca. No sé si la concentración parcelaria es o no la mejor fórmula, pero hay que buscar las vías", esgrime el regidor nacionalista; mientras que el regidor de Carballeda de Avia, el socialista Luís Milia, aboga también por demostrar a la gente que "el monte es una fuente de recursos".

"EL BOSQUE ERA DINAMITA Y HUBO DESCOORDINACIÓN"

Los distintos alcaldes consultados por Europa Press recorren sus municipios para hacer la evaluación de daños y, tanto en el caso de Carballeda (Ourense) como de los municipios pontevedreses que suman las cuatro víctimas mortales, subrayan que lo más importante ahora es priorizar la atención a las familias.

Todos buscarán las ayudas institucionales también para la recuperación de las casas afectadas y de los espacios públicos. Asimismo, hacen "autocrítica" y apelan a redoblar esfuerzos para mantener el monte limpio, tras dejar claro que se encuentran con "dificultades" para poder cumplir con esta obligación.

Regidores como el de Baiona, Ángel Rodal (PP), subraya que la reflexión debe hacerse "entre todos", cada uno asumiendo su parte de responsabilidad: Xunta, ayuntamientos y comunidades de montes. Y apuntan a los incendiarios. "Tienen que pagar y pagar bien, que no se salgan de rositas", esgrime el regidor de Paderne de Allariz.

Sobre lo que ocurrió el domingo, todos coinciden en que la situación fue "excepcional". Los alcaldes populares consultados aseguran que hubo "respaldo" de la Xunta y "medios", pero también que, ante la situación que se produjo, con numerosos focos y viento, nada podría haber frenado la situación y que el papel "más clave" lo jugaron los vecinos.

"Por suerte, era domingo; los vecinos estaban en casa y echaron una mano. Solo así se evitó una tragedia mucho mayor", cree el popular regidor de Salvaterra. "¿Qué si hubo medios suficientes? Ni con mil brigadas más. El incendio era Fórmula 1. Había tornados", ejemplifica.

Hay regidores que no comparten la percepción y denuncian "descoordinación" o "abandono". Es el caso del alcalde de Nigrán, Juan Antonio González (PSOE), en cuyo municipio el fuego se saldó con dos víctimas mortales. "No puede ser que viviéramos una situación tan extrema sin ninguna ayuda externa. Estaban colapsados, pero tuvimos cero ayuda", esgrime el dirigente socialista, quien coincide con otros regidores en que la Xunta no ha asumido sus "errores".

"Y creo que Feijóo se equivoca; lo que hay que hacer no es echar la culpa a los ayuntamientos. Pongamos todo lo necesario para ayudar a las personas y después planifiquemos para evitar que esto se vuelva a repetir. Que se quiten de la cabeza lo de la trama incendiaria y que reconozcan que hubo errores. Hay que ver en qué fallamos todos, sobre todos los que tienen más competencias: la Xunta. ¿Qué pasó el domingo? Que el bosque era dinamita y que hubo descoordinación", ha zanjado.