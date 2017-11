El presidente de los comuneros de Chandebrito culpa a los policías de la muerte de dos vecinas en los incendios

Publicado 13/11/2017 18:36:15 CET

El presidente de la comunidad de montes y asociación de vecinos de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra), Víctor M. Vidal, ha mantenido que los agentes de Policía Nacional que accedieron a la parroquia durante la ola de incendios del 15 de octubre no merecen "galardón alguno", y les ha acusado de ser "los responsables de las muertes" de las dos vecinas del lugar.

En una carta que ha hecho llegar este lunes a los medios de comunicación, Vidal ha reconocido que los policías actuaron con "ingenua buena voluntad", pero ha insistido en que no llevaron a cabo "actuación gloriosa meritoria de galardón alguno" y ha añadido que era "evidente" su "miedo y falta de profesionalidad" ese día.

"Resulta insultante hacia los vecinos que se les premie y salgan a la palestra continuamente como si hubiesen salvado a alguien, cuando la verdad es que fueron los responsables de las muertes que hubo en la parroquia por falta de un análisis en frío de la situación", ha remarcado, lo que ha argumentado en que sacaron a los vecinos "de zona segura" y les metieron "en la boca del lobo".

Además, ha advertido que "pudo haber más casas incendiadas a causa del desalojo por unos voluntariosos pero negligentes, en este caso, agentes del orden", pues "cuando ya sólo quedaba el humo y dispersos vecinos por los diferentes barrios de Chandebrito, amagaron con una segunda evacuación a fin de tener más que justificada su huida de la zona cero".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de los comuneros ha apuntado que todas estas cuestiones ya las planteó en una reunión que mantuvo con posterioridad a los hechos con altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría de Vigo, a los que hizo saber su "impresión de su actuación".

No obstante, pocos días después de los fuegos, agentes de Policía Nacional que actuaron en Chandebrito trasladaron a Europa Press que en el lugar se vivió una situación de "pánico brutal", con "coches envueltos en llamas" y sin ninguna vía de evacuación practicable; y aunque velaron por la seguridad propia y de vecinos, recalcaron que "lo que más duele es haber perdido vidas".

"VERGÜENZAS AL DESCUBIERTO"

En todo caso, Vidal ha subrayado que el incendio con "proporciones" de cataclismo del día 15 de octubre "puso al descubierto las vergüenzas de propios y extraños", como la "situación de dejadez" en que algunos propietarios tenían fincas tomadas del monte comunal y las propias comunidades de montes que a veces no respetan "los retranqueos ni la diversidad arborícola".

Además, ha criticado a las "presuntas entidades vecinales" a las que "cuando se las necesita en verdad, esconden la cabeza bajo tierra y tratan de 'enmierdar'"; y a los ciudadanos que usan el monte comunal "de forma libertina a veces, sin pensar en que también es necesario respetar y contribuir a su mantenimiento".

OTRAS ADMINISTRACIONES

También ha reprobado a la Administración Pública que, "a la disculpable falta de medios suficientes para abordar una situación tan excepcional, sume falta de sensibilidad y compromiso real a fin de hacer llegar ayudas tras catástrofes de este tipo", además de que no quiera "entender que la labor social de una comunidad de montes no debería, nunca, ser gravada a impuestos".

Igualmente, censura "las trabas administrativas" y que se abran oficinas de información que no son "otra cosa que un mero paripé y tratar de escurrir el bulto y la responsabilidad, rebotando a la población de ventanilla en ventanilla a modo de peregrinaje hacia el aburrimiento, hasta que desisten de querer ser beneficiarios de las migas que a su disposición se habían puesto".

De la misma manera, ha reprochado a los "'aguilillas' que pretenden aprovecharse de la necesidad de ayudar de la ciudadanía a base de organizar donativos para sabe Dios quién", así como a las autoridades eclesiásticas por su "falta de consideración para con esta parroquia", salvo por el entierro de las vecinas, donde ha considerado que "se presentaron en el plató".

Concluye enviando un "afectivo saludo" a los demás lugares de Galicia, Castilla, Asturas y Portugal que sufrieron "lo mismo pero no hay quien los recuerde" y donde, "al igual que le pasaría a Chandebrito si no hubiese habido víctimas, el Ilustrísimo Monseñor seguiría sin oficiar misa en tan remota aldea y la Policía Nacional no tendría méritos que justificasen las medallas que le llueven".

OFICINA EN CHANDEBRITO

Finalmente, Vidal ha comunicado a Europa Press que, desde este martes y hasta el jueves, se pondrá a disposición de los vecinos de Chandebrito un punto de atención con asesoramiento de un abogado en el local social de la asociación.

En concreto, el letrado ofrecerá a los afectados información relativa a la solicitud de ayudas y el papeleo necesario para llevar a cabo los trámites. El horario de la oficina durante los tres días será de 10,00 a 13,00 horas; y de 17,00 a 21,00 horas.