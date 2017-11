Priorizar inversiones frente a propiedad y reforzar cabeceras de comarca, recetas para el futuro rural

Publicado 29/11/2017 13:20:45 CET

Foro Económico llama a "modificar el equilibrio" entre derechos de 1,6 millones de propietarios de fincas y el aprovechamiento del territorio

El Foro Económico de Galicia ha presentado este miércoles una estrategia para el futuro del rural en la que se receta reforzar cabeceras de comarca, mejorar la red de servicios a través de la mancomunidad y "priorizar" inversiones frente a los derechos de propiedad de la tierra.

En rueda de prensa, el profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela Edelmiro López, que ha realizado este estudio (en coautoría con María do Mar Pérez Fra), ha defendido "dar prioridad" a "los usos y aprovechamientos adecuados del territorio" frente a "la inercia de unos derechos de propiedad casi decimonónicos".

A este respecto, López remarca que en Galicia existen 1,6 millones de propietarios de fincas rústicas en una población total de 2,7 millones. Por ello, considera que se debe "modificar el equilibrio" entre "los derechos" de los dueños de estas tierras y las 25.000 explotaciones existentes "con cierta actividad", así como priorizar a aquellos que quieran emprender en el rural.

Por su parte, el propietario de la bodega Casal de Armán y también miembro del Foro Económico, José González, ha llamado la atención sobre cómo la propiedad se encuentra "muy repartida" y "muy desligada" del rural. Por ello, aboga por un "entendimiento" entre los dueños de las fincas y "aquellos que quieran usar esas tierras".

"NO SE PUEDEN MANTENER" 30.000 NÚCLEOS DE POBLACIÓN

El profesor Edelmiro López defiende que un rural "posible" pasa por reforzar las cabeceras comarcales y municipales, núcleos intermedios que operen como soporte del espacio rural próximo.

De hecho, cree que "no hay que dramatizar" cuando una aldea o un núcleo queda abandonado, pues es normal que se agrupen las poblaciones para una mejora de servicios y oportunidades. A este respecto, explica cómo todo el territorio gallego se fue poblando por la imposibilidad en su momento de poder recorrer grandes distancias.

Esto no quiere decir que se fomente el abandono, sino que debe ser "compatible" la residencia de un habitante en una capital comarcal con el mantenimiento de actividad en fincas o espacios en los que no resida. Es más, señala que no son necesarias nuevas leyes, sino aplicar las que ya existen para sancionar el abandono.

Aquí, Edelmiro López subraya que estas medidas deben acompañarse de una red de transporte público que facilite la movilidad de población en el rural.

También reflexiona sobre la necesidad de cambios en la estructura administrativa con la mancomunidad de servicios supramunicipales en una comarcalización real y con un nuevo mapa municipal.

A renglón seguido, José González ha reflexionado sobre cómo este estudio expone que "no se puede mantener" el hecho de que Galicia tenga 30.000 núcleos de población.

Con todo, remarca que este documento del Foro Económico es de "esperanza", ya que establece que "puede haber otro rural" en la Comunidad gallega. Además, González dice que este es "un buen momento" para estas propuestas con la puesta en marcha de la comisión de estudio parlamentaria de política forestal y sobre incendios.

MÁS MEDIDAS DE FUTURO

Entre las medidas para revertir el "declive" de la situación del rural se aboga por ofrecer "una igualdad real de oportunidades" a la población, a través de propuestas laborales y acceso a servicios equiparables a áreas urbanas.

Además, se debe responder a las demandas actuales de la sociedad en cuestiones de mercado (como alimentación, energías renovables, turismo y ocio) y en políticas públicas (como conservación del paisaje, lucha contra el cambio climático o calidad del agua).

De tal forma, una estrategia de futuro debe pasar por aspectos del tipo: reforzar la base económica de áreas rurales mediante una consolidación de un modelo agroalimentario y forestal sólido, una reordenación de usos del suelo y del territorio a nivel supramunicipal.

RADIOGRAFÍA DEL RURAL

El medio rural ocupa 4/5 partes del territorio gallego, pero en él solo vive el 25% de la población. Aquí, se destaca la evolución de Galicia desde 1950, cuando el 80% vivía en el rural.

El estudio observa que Galicia cuenta con un medio rural "cada vez más desagrarizado", pues solo el 15% de los ocupados residentes tienen una actividad principal en la agricultura.

Además, existen "notables debilidades" en la base económica, con "deficiencias estructurales" en el sector agrario y el complejo agroalimentario, con un "limitado" desarrollo de los sectores de industria y servicios.

En la actualidad existen 80.000 explotaciones agrícolas, dos tercios de las cuales no superan los 9.600 euros de facturación anual, por lo que González apunta a este sector como "muy atomizado y poco profesionalizado".

A esto se une "enormes carencias" en la dotación de servicios para empresas y habitantes. Todo ello da lugar a un medio rural con "graves problemas demográficos", que el informe considera que "no son origen" del problema, sino "síntoma".