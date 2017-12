Un proyecto de la Diputación de Lugo desarrollará un rural sostenible en O Xistral

Publicado 14/12/2017 15:52:46 CET

Los propietarios recibirán compensaciones económicas si alcanzan los objetivos en una iniciativa a cinco años con dos millones de inversión

LUGO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Life in Common Land', de la Diputación de Lugo en colaboración con las universidades de Santiago y A Coruña (USC y UDC), llevará a cabo "medidas que garanticen un desarrollo sostenible" en la Serra do Xistral, con el objetivo de conseguir la máxima rentabilidad de este espacio catalogado como Rede Natura y reserva de la biosfera Terras do Miño.

Esta iniciativa tendrá una duración de cinco años y cuenta con una inversión de dos millones de euros, financiado en el 70 por ciento por fondos europeos (1,4 millones), 212.000 euros de la Diputación de Lugo, 198.000 de la USC y 100.000 de la UDC.

El proyecto se desarrollará en un espacio de 5.000 hectáreas en la Serra do Xistral, en los municipios de Abadín, Muras, Ourol, Valadouro y Viveiro, dentro de Red Natura y que cuentan "con restricciones de uso y aprovechamiento del territorio, impuestas por la propia normativa vigente". Contará con la participación directa de los propietarios y usuarios de los montes vecinales.

Así lo ha destacado el presidente de la Diputación de Lugo, Darío Campos, quien ha subrayado que se buscarán "medidas que garanticen un desarrollo sostenible de la zona y redunden en la mejora de producción ganadera y forestal, en la agilización de trámites y aspectos administrativos, así como en la conservación del rural, dotándolo de oportunidades".

A la presentación del proyecto han asistido además del presidente de la Diputación, el vicerrector de Desarrollo Científico y Tecnológico del Campus de Lugo de la USC, Andrés Barreiro Lois; el adjunto al vicerrector de Política Científica de la Universidade de A Coruña, Horacio Naveira Fachal, y el diputado de Cooperación cos Concellos, Argelio Fernández Queipo.

COMPENSACIONES ECONÓMICAS

Los encargados de ejecutar estas medidas serán los usuarios y propietarios, que recibirán compensaciones económicas si consiguen los objetivos fijados.

De este modo, la Diputación de Lugo, la USC y la UDC se convertirán "en las primeras administraciones en España que premien económicamente el desarrollo sostenible", asegura Campos.

En concreto, este es un modelo que ya se aplica en otros países europeos, como por ejemplo Francia, para combatir la despoblación demográfica y conservar el medio ambiente.

Un proyecto que tiene como fin "demostrar que es compatible el desarrollo económico y social del rural en zonas de especial protección con restricciones legislativas en cuanto a su empleo y aprovechamiento".