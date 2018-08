El PSdeG aboga por "sellar un consenso" en política forestal para "rectificar" las medidas "erradas" del PP

Publicado 30/07/2018 15:40:59 CET

El Partido Popular muestra su disposición "máxima" a llegar a acuerdos para marcar una "hoja de ruta" de futuro para el rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha considerado necesario "sellar un consenso" en materia forestal que permita "rectificar" la política forestal "errada" puesta en marcha por los distintos gobiernos conservadores en Galicia y "retomar" las medidas iniciadas durante la etapa de Emilio Pérez Touriño al frente de la Xunta.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en la víspera de que se apruebe el dictamen de la comisión parlamentaria sobre incendios forestales, Leiceaga ha incidido en que las conclusiones de este órgano ponen de manifiesto que "no hubo terrorismo incendiario" en la ola de fuegos de octubre de 2017, que en Galicia "no hay ordenación forestal" y que "no funcionó la concentración".

Ante estas cuestiones, el portavoz socialista ha considerado necesario "rectificar" y, frente a lo hecho hasta ahora, movilizar "más medios y recursos" para la concentración productiva de las tierras o "profesionalizar la lucha contra el fuego" con la eliminación de las brigadas municipales que, en su opinión, "justamente" padecen de esta característica.

Por ello, Leiceaga ha incidido en la importancia de "sellar un consenso" en el dictamen de la comisión que se aprobará este martes. "La rentabilidad del monte se ve a muchos años. "¿A quién vamos a convencer para invertir si cambiamos la ley cada cinco años?", se ha preguntado.

En su intervención, además, ha asegurado que existe unanimidad en más de un 80% de las propuestas de recomendación formuladas con la comisión. Así, ha apuntado que buena parte de las 100 medidas presentadas por los socialistas fueron tenidas en cuenta, como la regulación de las plantaciones de eucalipto o la promoción de la figura del silvicultor activo.

POSTURA DEL PP

Por su parte, en otra rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha dejado claro que la predisposición de su formación al acuerdo "es máxima" como, en su opinión, se observa en el hecho de que 15 de las enmiendas que serán debatidas este martes "fueron firmadas conjuntamente" por socialistas y populares.

Además, tras avanzar que se "aprobarán más" de las presentadas por la oposición, ha destacado que "se está haciendo un esfuerzo" para elaborar un dictamen que "marque una hoja de ruta" para el futuro y permita "hacer del rural un lugar que genere riqueza y sea sostenible".