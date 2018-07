Efectivos contraincendios retoman mañana el segundo de los cuatro días de huelga en plena época de alto riesgo

Actualizado 22/08/2007 19:22:03 CET

Aseguran que está "en manos" de la Xunta evitar esta situación si reabre la negociación para un acuerdo laboral "digno y justo"

SANTIADO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 1.400 efectivos del Servizo de Defensa contra Incendios Forestais (SDCIF) de la Xunta vuelven mañana a estar convocados a una jornada de huelga, que se convierte en la segunda de las cuatro establecidas para el mes de agosto, ya que faltan las del 28 y 30. Este paro estará también acompañado con concentraciones en los 19 distritos forestales y actos en las cuatro provincias. En el caso de A Coruña, se llevará a cabo en Santiago de Compostela a las 11.00 horas en la Praza de Galicia.

Este paro se produce 48 después del realizado este martes, en el que la Consellería Medio Rural denunció el "sabotaje" a vehículos del servicio de extinción y situó el seguimiento de la huelga en un 3,08%, es decir, diez trabajadores. Frente a estos datos, los sindicatos convocantes CC OO y CSIF aseguraron que la huelga fue secundada por el "total de plantilla no limitada por los servicios mínimos abusivos del 75%", lo que supone unos 350 trabajadores.

El segundo día de huelga de este mes fue ratificada hoy por CC.00. y CSIF después de que los paros anteriores (19 y 31 de julio y 21 de agosto) en plena época de alto riesgo --al igual también que el de mañana--; y la recogida de firmas del 90% del personal exigiendo la reapertura de la negociación para un acuerdo laboral "digno y justo" para estos trabajadores "no obtuviese respuesta" por parte de la Consellería de Medio Rural.

"No nos queda otra salida", insistieron en argumentar los portavoces de los sindicatos convocantes, CC.OO. y CSIF, Emilio Doforno y Juan Carlos Rivas, respectivamente, quienes insistieron también que, en todo caso, tanto la Xunta como la Consellería de Medio Rural tiene "en sus manos" evitar esta nueva jornada de huelga, "en plena época de alto riesgo de incendios" con que "tan sólo reabran la mesa de negociación".

Estos sindicatos reprobaron la actitud del departamento que dirige Alfredo Suárez Canal que calificaron de "intransigente e irresponsable" por "prolongar" este conflicto con los trabajadores "desde hace más de 20 meses" y que ha provocado en su juicio que se llegue a este medida en época de alto riesgo de incendios.

Por ello, rechazaron que se "criminalice" a estos trabajadores por ir a huelga en campaña de máximo riesgo, ya que consideraron que han dejado "probada" su "responsabilidad y profesionalidad" cuando en las anteriores convocatorias de paros "cumplieron" con servicios mínimos "claramente abusivos" e incluso, recordaron que el pasado año llegaron a desconvocar una jornada de paro como "gesto responsable", que ahora esperan sea reconocido por Medio Rural convocado "de modo inmediato" esta mesa de negociación.

Los dos sindicalistas explicaron que los trabajadores piden que se reabra esta mesa para alcanzar un acuerdo con mejoras de condiciones laborales "justas y dignas", después de que el de eficacia limitada firmado por los sindicatos CIG y UGT fuese declarado nulo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado 17 de marzo.

Precisamente, Doforno explicó que los dos sindicatos (CIG y UGT) que firmaron el acuerdo anulado han solicitado también que se reabra esta mesa de negociación. "La unidad sindical existe, por lo tanto sólo falta que Medio Rural o el Gobierno gallego dé el paso", aseguró con respecto a esta mesa para llegar a un acuerdo.

No obstante, Doforno y Rivas advirtieron de que ninguno de estos dos sindicatos admitirá o aceptará un acuerdo que "rebaje" los derechos de estos trabajadores y los sitúa por debajo de los que cuenten el personal laboral de la Xunta. "Eso no lo vamos a consentir", anunciaron ambos.

Entre los derechos que CC.OO. y CISF aseguran que se están quebrantando de este persona personal se encuentran, según citaron, que no se les paga la nocturnidad; no cuentan con un cuadrante de horarios de trabajo y de descanso "razonable y aceptable"; y no se les permite coger días o vacaciones en los meses de verano.

CC.OO. y CSIF también justifican estos paros para mostrar así su malestar y rechazo a la creación de la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos SA (SEAGA), que calificaron de "chiringuito" y a través de la cual, según denunciaron, Medio Rural pretende privatizar un servicio público, "que ha demostrado ser el más eficaz del Estado, en tiempo de respuesta en extinción".

MEDIO RURAL

Ante la demanda de reabrir la mesa de negociación por parte de los sindicatos convocantes, Medio Rural insistió en que, una vez llevado a proceso judicial --por parte de CC.OO. y CSIF-- el acuerdo conseguido con la CIG y UGT "sólo queda aguardar por su resultado".

No obstante, y como vía alternativa, Medio Rural también abogó por formular una nueva propuesta que, "sin alterar el acuerdo anterior y el funcionamiento del dispositivo, evite nuevos procesos judiciales". "UGT y CIG han hecho propuestas en esa dirección y la intransigencia de CC OO impide el acuerdo", recriminó la consellería.