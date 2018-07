Rural.- Leite Río encarga una auditoría sobre la fábrica de Clesa en Caldas de Reis (Pontevedra) para estudiar su compra

Actualizado 28/02/2011 14:31:45 CET

El empresario Jesús Lence reconoce "interés" por la planta, pero no tomará ninguna decisión hasta "averiguar" su situación económica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El empresario Jesús Lence, propietario de Leite Río, ha contratado los servicios de una empresa para conocer cuál es la situación económica de la fábrica de Clesa --propiedad de Nueva Rumasa-- en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis, con la vista puesta en adquirirla para ampliar la producción del grupo de capital gallego a la elaboración de postres lácteos.

En declaraciones a Europa Press, Lence ha reconocido tener "interés" en la compra de la instalación, en la provincia de Pontevedra, que cuenta con una plantilla de 160 empleados y se dedica a la fabricación de yogures, flanes y quesos. Estos productos son los que Leite Río "necesita" para ampliar su cartera, ha incidido, puesto que sus cuatro plantas --tres en Lugo y una en A Coruña-- se dirigen a la producción de leche.

Así, Leite Río ha contratado a una empresa "para averiguar cómo está" la sociedad Lácteos del Atlántico S.A., nombre con el que está registrada la infraestructura que explota la empresa propiedad de José María Ruiz-Mateos en Caldas de Reis.

Al respecto, Lence ha destacado que no tomará ninguna decisión "mientras no sepa cómo está" y ha añadido que no descarta la compra de otra planta en Sevilla, alquilada con opción de compra por la Corporación Peñasanta a Nueva Rumasa.

No obstante, ha hecho hincapié en la fábrica de Clesa en Galicia, que "conoce" y "puede interesar" a Leite Río. Sobre la generación de valor añadido de productos como el yogur, el flan y el queso, ha señalado que "eso se sabrá" cuando empiecen a operar. "Lo sabremos cuando empecemos", ha precisado.

PRECONCURSO DE ACREEDORES

El pasado día 17 de febrero, Nueva Rumasa solicitó el 'preconcurso' de acreedores para sus empresas Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa (Apis y Fruco), Quesería Menorquina y Rayo Vallecano, con lo que abrió una "nueva etapa de reestructuración".

Por lo que respecta a la fábrica de Clesa en Galicia, el sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha urgido al Gobierno gallego que avale --a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)-- las operaciones de las seis empresas primeras compradoras de leche a través de las que la planta adquiere la leche, a las que, según la central agraria, Clesa adeuda más de 3,77 millones de euros.

Estas deudas afectan, en última instancia, a 523 explotaciones de la comunidad, según cifras del sindicato agrario, que denuncia que el impago, en el caso de los ganaderos, varía entre uno y dos meses de trabajo. UU.AA. avisa, asimismo, de un posible "colapso" en el sector lácteo, a raíz de la situación de la fábrica.