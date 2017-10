Los trabajos de recuperación comenzarán en 35 incendios de más de 300 hectáreas

Publicado 23/10/2017 13:43:33 CET

Los 125 ayuntamientos afectados realizarán una base de datos de daños para actuar de forma coordinada y "contra reloj"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de recuperación en las zonas afectados por la ola de incendios en Galicia comenzarán de forma prioritaria en los 35 fuegos que hubo de más de 300 hectáreas.

De ello ha informado la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, en declaraciones a los medios este lunes tras una reunión de la mesa de coordinación tras los incendios, en la que han participado diversos departamentos de la Xunta y el presidente de la Federación Galega de Municipos de Provincias (Fegamp), Alfredo García.

Estas actuaciones --a las que la Xunta destina tres millones de euros-- se realizarán en los 125 ayuntamientos afectados por los fuegos, pero primero tendrán lugar en las zonas "de más superficie" con el objetivo de "ser los más ágiles posibles", según explica el director xeral de Ordenación Forestal de la Xunta, Tomás Fernández-Couto.

De este modo, los técnicos del centro de formación y experimentación agroforestal de Lourizán incian esta semana la evaluación de fuegos para poner en marcha las actuaciones, que según prevé la conselleira serán "muy prolongadas en el tiempo".

Ángeles Vázquez subraya que tras una primera fase, "terrible", que consistió en apagar fuegos, llegó una segunda para habilitar ayudas y ahora toca "actuar sobre el territorio". Para ello, apela a la coordinación y "no duplicar esfuerzos que acaban siendo inútiles".

BARRERAS ANTE RIADAS Y PAJA

En este sentido, "hay mucha afectación de zonas preservadas a nivel medio ambiental", como Os Ancares y O Xurés, mientras se prestará especial atención a "algo fundamental" como son los bancos marisqueros, con "mucha cautela" para que "no sufran afección". Para ello, se instalarán "distintas barreras para frenar si viene riadas", mientras "se colocarán mallas de geotextil al lado de las rías y el mar", explica Ángeles Vázquez.

Los técnicos estudiarán cómo actuar en función de las pendientes, así cómo llevar a cabo la denominada técnica de 'mulching' --que consiste en cubrir de paja el suelo de zonas quemadas para protegerlo de la erosión y evitar el arrastre de tierras por lluvias--.

"Pero no echar paja por todo el territorio a montones, que incluso puede ser perjudicial en aquellas zonas donde puede haber un mayor arrastre", aclara la responsable de Medio Rural.

También reflexiona Ángeles Vázquez sobre que el voluntariado es "muy importante", pero coordinado y con estudios de "lo que se puede y no se puede hacer".

"Es un trabajo muy importante que tenemos que hacer y en el cual no podemos fallar", deja claro, por lo que debe haber "una perfecta coordinación y nada de improvisación".

El objetivo es que en "mes y medio" se haya actuado ya en todo el territorio de mayor afectación, pero "a lo largo del próximo año" se deberán "tomar muchas medidas" como puedan ser cortas de madera necesarias o trabajos de canalización.

De tal forma, se irá analizando zona por zona, ya que hay "incendios que fueron rapidísimos". "Puede que la zona se regenere sola y no tengamos que actuar, porque la naturaleza es sabia".

OPINIÓN SOBRE MANIFESTACIÓN

A preguntas sobre la manifestación del domingo en Santiago en la que miles de personas denunciaron la política forestal de la Xunta, la conselleira se ha limitado a decir que "cada uno es libre de ir a una manifestación".

"Si con una manifestación se consiguiera que no hubiera fuegos, que no hubiera incendiarios o consiguiéramos delatar a los incendiarios, creedme que yo soy la primera que me pongo delante de una pancarta", ha agregado.

BASE DE DATOS DE MUNICIPIOS, CON "UN PROBLEMA FINANCIERO GORDO"

Para llevar a cabo todos estos trabajos los ayuntamientos realizarán una base de datos con los daños municipales que será remitida a Medio Rural para "intentar paliar el desastre".

Así lo ha expuesto el presidente de la Fegamp, Alfredo García, quien apunta que estas actuaciones tienen que ser "contra reloj" para que "todo esté planificado" en mes y medio, y "evitar males mayores con la llegada de las lluvias".

García ha avanzado que a partir del miércoles prevé realizar reuniones con los alcaldes por zonas para recopilar toda la información. También resalta que más allá de inmuebles, hay carreteras y captaciones afectadas, por lo que prevé "un problema financiero gordo en alguno de los ayuntamientos para intentar resolver" las afecciones. No obstante, todavía no hay constancia de que "hubiera grandes daños" por lluvias.

El martes habrá una reunión de la Fegamp en A Coruña con la Delegación del Gobierno para conocer "cuántas y cuáles" son las ayudas del Ejecutivo central.

REFLEXIÓN SOBRE LIMPIEZA DE FRANJAS EN 30.000 NÚCLEOS

Junto a esto, el presidente de la Fegamp ha hecho un llamamiento al diálogo con la Xunta, puesto que: "Los ayuntamientos, con los recursos que tenemos, no somos quien de que las franjas de protección de los 30.000 núcleos estén limpias".

A este respecto, considera que es necesario "replantear" las brigadas municipales, tanto en función como financiación. Cree que "no puede ser" que el dinero que reciben las administraciones locales esté ligado a los trabajos de limpieza, pues "muchas veces no pueden desbrozar", y los municipios dejan "de percibir el dinero que tiene que percibir", "y eso genera una especie de inseguridad económica para los ayuntamientos".

"No quiero entrar en más polémicas, no tocan más polémicas", ha zanjado. "Sentémonos, hablemos e intentemos llegar a las soluciones entre todos para que lo que lo que sucedió el 15 de octubre no vuelva a suceder", ha concluido.