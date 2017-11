UU.AA. denuncia el "engaño" de la Xunta al anunciar ayudas cuando "realmente penaliza" al rural

Publicado 15/11/2017 14:28:20 CET

El PSdeG reprocha a Feijóo el "ataque más profundo e insidioso" contra agricultores y ganaderos mientras proclama "la legislatura del rural"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha denunciado este miércoles el "engaño" puesto en marcha por la Xunta al "anunciar políticamente un montón de millones de euros" mientras "realmente" está "penalizando" a los sectores primarios a través de requisitos que son "imposibles".

En declaraciones a los medios en la Cámara, tras registrar en compañía del portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, una iniciativa que asumirán los socialistas, el líder agrario ha hecho hincapié en que hay que "sacar los colores" a los responsables del Ejecutivo autonómico.

"Si no ayuda, al menos que asuma políticamente que no pone ayudas, pero que no se cree la apariencia de que las hay", ha recalcado, crítico con que pueda calar el mensaje de que "los agricultores y los ganaderos son funcionarios que viven de ayudas" cuando "realmente" no las reciben.

En la misma línea de "luchar contra esa apariencia", Roberto García ha señalado cómo los viticultores afectados por el granizo y las heladas en la provincia de Ourense "no recibieron ayudas directas", ni se les condonaron las cuotas de la Seguridad Social, ni se modificaron las estructuras de los seguros agrarios.

Y es que, como ha indicado a modo de ejemplo, para tener derecho a créditos a interés cero había que ser "agricultor a título principal", pese a que "la Xunta sabe que el 92 por ciento de los productores de uva de Galicia" no lo son. Por tanto, "la ayuda era sólo para el ocho por ciento", el que representan bodegas y autónomos.

"NO ES CASUALIDAD"

Dicho esto, el responsable de UU.AA. ha subrayado que "la mecánica" del Gobierno gallego es "la misma" para todos los afectados por distintas inclemencias meteorológicas.

"Empieza por negar la existencia del daño, continúa con la dificultad legal de poner medidas y anuncia millones de euros", ha relatado, para apuntar que el último paso consiste en utilizar el Diario Oficial de Galicia para que "esos anuncios no se puedan concretar", a través de reglamentos que "impiden" el acceso.

De este modo, "se consigue el efecto político de que es un gobierno sensible" con el medio rural "sin gastar nada", ha reprobado García.

"No es casualidad que todos los días desayunemos con anuncios millonarios para el rural: se crea la sensación de que, si hay abandono, no es porque no haya políticas de equilibrio, sino porque hay gente que se acomodó a vivir de las subvenciones", ha proseguido, antes de sentenciar que "la realidad es algo muy distinto".

"LEGISLATURA DEL RURAL"

En el mismo mensaje ha profundizado Leiceaga, quien ha acusado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de poner en marcha "un ataque más profundo e insidioso que nunca al futuro del medio rural" mientras proclama que es "la legislatura del rural".

"Hay una gran estrategia de comunicación que consiste en anunciar a bombo y platillo ayudas para todos y una política real que va en una línea completamente diferente", ha censurado, al tiempo que ha prometido "empeño" para intentar revertir esta situación.

Por su parte, Roberto García ha dejado claro que UU.AA. no va a "abandonar esta batalla", que mantendrá "por tierra, mar y aire" hasta que "se haga justicia". En esa estrategia ha enmarcado la iniciativa parlamentaria, combinada con la manifestación del sábado en Santiago.

CAMBIOS EN LA PAC

En paralelo, cuestionado acerca de los daños a causa de la sequía, el dirigente socialista ha ironizado con que el plan de acción del Gobierno gallego pasa por "encomendarse a las fuerzas de la naturaleza" para que llueva e "intentar que otros se hagan responsables", bien sean los ciudadanos o los ayuntamientos.

"Pero es la Xunta la que debe responder", ha enfatizado, para reclamar una vez más una estrategia "consistente" para adaptarse al cambio climático.

En cuanto a la afectación al medio rural, Roberto García ha apuntado que la sequía motivó que los ganaderos tuviesen que recurrir al forraje acumulado para alimentar a los animales, de modo que ahora tendrán dificultades derivadas, a mayores, de los incendios.

A colación de ello, ha indicado que el terreno quemado no puede ser utilizado para pastos durante un período de dos años y, además, a sus propietarios se les "dificulta" acceder a ayudas.

Asimismo, dado que la superficie quemada no computa para acceder a los fondos de la PAC, el PSdeG ya ha pedido a sus eurodiputados que planteen cambios pensando en ganaderos que no tienen "ninguna responsabilidad" en casos de incendios pero sufrirán "un doble perjuicio" al no poder pastar ni obtener recursos públicos.