UU.AA. rechaza "castigar" a dueños por franjas contra incendios sin limpiar cuando la Xunta "lo tiene sin hacer"

Critica que el Gobierno gallego imponga "multas" a pensionistas que "no están ni en condiciones físicas ni económicas" para realizar esta labor

Unións Agrarias (UU.AA.) censura que la Xunta "castigue" con multas a los propietarios de fincas que tengan las franjas contra incendios sin limpiar "cuando ellos mismos (la Administración autonómica) lo tienen sin hacer".

Sin embargo, el secretario xeral de la organización, Roberto García, ha apuntado en una rueda de prensa que su postura "no es tanto la de ir contra las multas, sino que éstas no se adaptan a la realidad" porque "no resuelven el problema de fondo", que son, según ha asegurado, "los incendios".

Y es que, según ha precisado en rueda de prensa, esta medida "funciona en los sitios con actividad agroganadera" porque las propiedades "ya están limpias". Por el contrario, ha ejemplificado que algunos pueblos de Ourense --provincia "con más número de incendios"-- "tienen dos vecinos que no pueden hacer las labores de limpieza".

En este sentido, UU.AA. asegura que la obligatoriedad de la limpieza es "difícilmente aplicable a la práctica" porque la Xunta, a su modo de ver, "no analiza quién son los propietarios".

"Se hacen amenazas con expropiaciones y sanciones a más de 200.000 propietarios que no están en condiciones físicas para limpiar ni en condiciones económicas para contratar este servicio porque son pensionistas", ha criticado García, quien, a renglón seguido, ha apostado por "blindar" anualmente las labores de limpieza de fincas por parte de la Administración Autonómica.

"INSEGURIDAD JURÍDICA"

Además, el responsable de Desenvolvemento Rural de UU.AA., Jacobo Feijoo, ha esgrimido que la Xunta es "la primera" que tiene que adecuar las distancias entre la masa forestal y las carreteras y las viviendas, en lugar de someter a la gente mayor a la "inseguridad jurídica" que provocan las multas.

Asimismo, ha tachado de "fracaso" la puesta en marcha este año de las medidas que ya preveía la Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia: "Trabajos que no se hicieron en once años no se pueden resolver en tres o cuatro meses".

En relación con esta normativa, García ha criticado que "no tuvo aplicación" hasta 2018, meses después de la ola de incendios de octubre de 2017, por la cual, según sus palabras, se hizo "una sobreexposición pública" de esta legislación.