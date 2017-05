La Xunta aumentará el presupuesto "si es preciso" para ayudar a los viticultores a contratar seguros

Publicado 05/05/2017 13:59:12 CET

La conselleira do Medio Rural precisa que, hasta el momento, se retiraron unos 25.000 kilos de patata afectada por la plaga

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha asegurado este viernes que el departamento que dirige aumentará el presupuesto, en caso de que sea "preciso", para ayudar a los viticultores a contratar seguros. "Las ayudas directas no son viables ni posibles porque el Ministerio habilita, junto con la Consellería, un sistema de seguros año a año donde tenemos que seguir trabajando mucho, porque en Galicia estamos en menos de un 20 por ciento", ha explicado a los medios, para luego añadir que los seguros están "muy centrados" en la zona de las Rías Baixas, pero no en el resto del territorio.

En concreto, la conselleira del ramo se ha pronunciado de este modo tras ser preguntada por si la Xunta pondrá en marcha algún tipo de ayuda directa como consecuencia de los daños por la helada de la semana pasada, que afectaron al 90% de los viñedos de la denominación de origen de Monterrei, entre el 60% y 70% de Valdeorras, 30% de Ribeiro y 20% de Ribeira Sacra.

"El pasado año hicimos un gran esfuerzo para decirle a los viticultores que hay que protegerse económicamente. [...] Ganamos la batalla en el ámbito ganadero, pero tenemos que ganar la batalla también en lo que a huerta y vino se refiere. Si es preciso, aumentaremos el presupuesto para hacerlo aún más fácil", ha asegurado Ángeles Vázquez, justo antes de indicar que el Ministerio y la Consellería llegan a financiar hasta un 50 por ciento de la póliza.

Cuestionada sobre las declaraciones del sindicato Unións Agrarias, que considera que sí hay razones para articular una política de ayudas, la conselleira ha pedido "seriedad" y ha precisado que el departamento que dirige ha llevado a cabo un estudio para evaluar la incidencia de la helada en los viñedos. Así, tal y como explicó hace un par de días, se produjeron daños de "carácter grave" en gran parte de la Denominación de Origen de Monterrei y Valdeorras, y "disminuyendo considerablemente" en las otras dos Denominaciones de Origen afectadas: Ribeiro y Ribeira Sacra.

Acto seguido, ha señalado que, a partir de este lunes 8 de mayo, se desarrollarán unas jornadas formativas e informativas "a pie de campo" para explicar cómo se tienen que hacer las repodas; qué tipo de cicatrizantes se deben emplear, en caso de que sean necesarios; y cómo actuar si llueve o no llueve. "Es una buena noticia que hoy llueva en las zonas afectadas para la recuperación de la planta en sí", ha apostillado.

REPLANTACIONES

A continuación, ha defendido que si es necesario efectuar replantaciones en ciertas zonas, entonces la Xunta habilitará una línea para ello: "Miraremos las fórmulas de carácter fiscal, pero es algo que no atañe simplemente a Galicia".

"Iremos presentando un pack de medidas para que los daños económicos sean menores, y éste será un planteamiento que haremos el lunes, que tenemos Consejo Consultivo en el Ministerio", ha explicado, pues hay otras zonas de España afectadas o bien por la helada o bien por la sequía.

En esta línea, ha defendido que la Consellería estará "al lado del viticultor", al tiempo que ha argumentado que, aunque no es "posible" la recuperación al 100 por ciento, sí hay zonas en las que los técnicos confían en la recuperación de la planta. "Incluso podríamos llegar a un 30 por ciento de la producción [...]. En Galicia va a haber vino y va a haber vino de buena calidad", ha resuelto.

PATATAS AFECTADAS POR LA PLAGA

Por otro lado, en lo que a la retirada de patata en los municipios afectados por la plaga se refiere, ha asegurado que ésta se está produciendo con "normalidad", al tiempo que ha destacado el trabajo "arduo" de los vecinos de los ayuntamientos afectados por el bien del resto de Galicia: "Ellos no tuvieron la culpa".

En concreto, ha indicado que son más de 4.000 las parcelas en las que se está arrancando patata en este momento con el objetivo de atajar este problema y acabar con la plaga de la polilla guatemalteca. Asimismo, ha precisado que, hasta el momento, se han retirado unos 25.000 kilos de patata.

BANCO DE TERRAS

En la rueda de prensa, Ángeles Vázquez ha avanzado que la Consellería do Medio Rural transferirá, a lo largo de este año, 2.700 parcelas del Banco de Terras a los ayuntamientos para favorecer su uso social. En concreto, lo ha explicado este viernes tras firmar un reconocimiento de propiedad de parcelas del Banco de Terras --un total de 64-- al Ayuntamiento coruñés de Vedra.

De este modo, la Xunta pretende impulsar la movilidad de tierras, al tiempo que promueve nuevas herramientas como el modelo Marcos o la Unidade de Asesoramento e Xestión de Explotacións (UAXE). Además, está previsto que el Gobierno gallego ponga en valor terrenos de Cualedro y Oímbra (Ourense) afectados por los incendios.