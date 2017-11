El 60,5% de los ingresos de la educación privada no universitaria en Galicia son públicos

Publicado 29/11/2017 12:20:40 CET

Las subvenciones por alumno concertado alcanzan los 2.719 euros en la comunidad gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La administración pública aportó el 60,5% de los ingresos

corrientes en la educación privada no universitaria de Galicia en el curso 2014-2015, más que la media, situada en el 54,2%, de acuerdo con los datos que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, según la encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada, de los 401,5 millones de euros que tenía como ingresos corrientes la educación privada no universitaria gallega ese curso, 242,93 correspondían a subvenciones públicas, 148,58 a lo que aportan los alumnos, 4,66 a otros ingresos privados y 5,33 a transferencias corrientes privadas de particulares y empresas.

El 60,5% es el porcentaje de subvenciones públicas que recibió la educación privada no universitaria en la comunidad gallega respecto al total de ingresos corrientes. Mientras, las cuotas de alumnos supusieron el 37% respecto al total de ingresos corrientes, y el restante 2,5% vinieron de otros ingresos corrientes privados.

Frente a esos ingresos corrientes de 401,5 millones, la educación privada no universitaria de Galicia tuvo ese curso casi 393,96 millones de gastos corrientes y un resultado de explotación de 7,54 millones.

Mientras, las subvenciones públicas por alumno concertado supusieron 2.719 euros en la comunidad gallega durante el mismo curso 2014-2015, por debajo de la media (2.869 euros por alumno).

DATOS ESTATALES

En los últimos 10 años se han realizado tres ediciones de la encuesta correspondientes a los cursos 2004-2005, 2009-2010 y 2014-2015. Con datos para el conjunto estatal, en la enseñanza no universitaria el porcentaje de alumnos que cursa estudios en centros concertados se ha mantenido estable: el 81,6% en el curso 2014-2015, el 80,8% en el 2009-2010 y el 84,0% en el 2004-2005.

En centros concertados los gastos corrientes por alumno han ido ascendiendo desde los 2.908 euros del curso 2004-2005 a 3.843 euros en el 2014-2015. En cuanto a los ingresos por alumno han pasado de 3.055 euros en el curso 2004-2005 a los 3.938 en el 2014-2015.

La enseñanza universitaria presenta evoluciones similares entre los distintos cursos académicos. En este período de 10 años destaca el aumento del 80,2% en el número de matrículas, el incremento del 22,7% de los ingresos corrientes por alumno y el crecimiento del 29,6% de los gastos corrientes por alumno.

ENSEÑANZA PRIVADA NO UNIVERSITARIA

La enseñanza privada no universitaria comprende centros concertados (poseen al menos un aula concertada) y no concertados (no poseen ningún aula concertada).

Los ingresos corrientes que percibieron el conjunto de centros privados en el curso 2014-2015 se situaron en los 4.138 euros por alumno. En los centros concertados, esta cifra descendió un 0,4% mientras que en los no concertados aumentó un 6,4% respecto al curso

2009-2010.

Las subvenciones públicas por alumno descendieron un 6,9% situándose en una media de 2.244 euros. En los centros concertados fueron de 2.726 euros (un 5,3% menos que en el curso 2009-2010).

Por el contrario, las cuotas por alumno abonadas por los hogares aumentaron un 14,9% (un 19,2% en los centros concertados). Los gastos corrientes por alumno alcanzaron los 3.993 euros (un 2,4% más que en el curso 2009-2010).

En centros concertados fueron de 3.843 euros por alumno (un 1,0% más que en 2009-2010) y en no concertados de 4.655 euros (un 8,1% más).

Las retribuciones por alumno de profesorado de enseñanza reglada registraron en los centros concertados una disminución del 2,9% y se situaron en los 2.504 euros. En los no concertados aumentaron un 5,6% y alcanzaron los 2.050 euros por alumno.

En cuanto a la fuente de financiación de la enseñanza no universitaria, el 54,2% de los ingresos corrientes procedieron de la administración pública (frente al 58,8% en el curso 2009-2010).

Por su parte, el 42,8% correspondió a las cuotas pagadas por los hogares (37,6% en 2009-2010). En particular, en los centros concertados la aportación pública fue del 69,2% (72,8% en el curso 2009-2010).

El ingreso aportado por los hogares fue el 17,5% del total para actividades docentes y el 10,5% para servicios complementarios (el 13,7% y 9,7% en el 2009-2010 respectivamente).

En los centros concertados se destinó el 76,2% a retribuciones de personal y el 23,8% restante a gastos en bienes y servicios. En los no concertados el 59,9% se dedicó a gastos de personal y el 40,1% a bienes y servicios.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Las actividades no docentes, como servicios complementarios, actividades complementarias y actividades extraescolares, tuvieron una especial incidencia en la financiación de los centros privados no universitarios.

Los hogares abonaron por los servicios complementarios ofertados 1.310,5 millones de euros. De esta cifra, el 76,5% correspondió al comedor, el 8,6% al transporte, el 2,4% al cuidado de niños antes o después del horario escolar, el 1,8% a la residencia y el 10% a

otros servicios (tupper escolar, gabinete psicopedagógico, enfermería, bar, cine, etcétera).

El servicio de comedor fue el más demandado, con el 32,4% de los alumnos de los centros concertados y del 60,3% de los no concertados. En el curso 2009-2010 estos porcentajes fueron del 29,8% y 60,9% respectivamente. Los hogares abonaron 998 euros por usuario de comedor en centros concertados y 1.036 euros en los no concertados.

POR COMUNIDADES

Los mayores porcentajes de aportación pública respecto al total de ingresos corrientes se registraron en las ciudades autónomas de Ceuta (un 93,6%) y Melilla (un 80,1%). Por el contrario, los niveles más bajos se dieron en Comunidad de Madrid (38,1%) y Canarias (39,1%).

Las comunidades con mayores porcentajes de cuotas de alumnos respecto al total de ingresos corrientes fueron Comunidad de Madrid (el 58,6% de los ingresos corrientes, 2.715 euros por alumno), Canarias (el 56,8%, 2.122 euros) y Cataluña (el 48,6%, 2.475 euros).

Por el contrario, presentaron menores proporciones de cuotas abonadas por los hogares Extremadura (el 17,3% de los ingresos, 490 euros por alumno) y las ciudades autónomas de Melilla (el 13,7%, 380 euros) y Ceuta (el 6,1%, 172 euros).