El acusado de intentar matar a su exmujer en As Pontes (A Coruña): "Le disparé, pero no apunté"

Publicado 08/05/2017 14:44:15 CET

La Fiscalía, que inicialmente pedía casi 20 años de cárcel, rebaja su solicitud hasta los 14 años y 9 meses

A CORUÑA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de intentar matar a su exmujer tras dispararle en la cabeza cuando paseaba con una amiga por As Pontes (A Coruña) ha reconocido haber realizado "un disparo", aunque sin apuntar hacia la víctima.

La Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este lunes el juicio contra el hombre para quien inicialmente el Ministerio Público solicitaba 19 años y 11 meses de prisión, aunque ha rebajado la pena hasta los 14 años y 9 meses.

En el juicio, que apenas duró una hora, el acusado ha reconocido haber realizado un único disparo, no dos como mantienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Además, ha asegurado que nunca apuntó a la cabeza de su expmujer: "Le disparé, pero no apunté".

El acusado, que ha negado haber amenazado a la víctima, ha relatado ante el tribunal que se acercó hasta su exmujer porque "quería hablar con ella", pero asegura que se "asustó" al ver que ella huía con su presencia. "Tenía miedo a que me denunciara y fue entonces cuando hice un disparo", añade.

LA VÍCTIMA

Frente a esto, la víctima ha contado cómo ocurrieron los hechos, tanto el momento del disparo como los días previos en los que se sentía perseguida por el procesado. Asegura que este le "aparecía de repente" en la calle e incluso llegó a acercarse hasta su domicilio.

Tanto ella como la amiga que la acompañaba durante el paseo han asegurado que el acusado efectuó dos disparos. "Según me disparó, me dijo: Te quiero mucho", ha indicado la víctima.

En su calificación, el Ministerio Público señalaba que las dos semanas previas al 24 de marzo del año pasado, cuando se produjeron los hechos, el procesado había amenazado a su ex pareja con matarla y que traería a sus hijos de Portugal "y estos le andarían con la cara".

Sostiene también que el día de los hechos, tras localizar a su exmujer, le disparó en la cabeza, al tiempo que la decía que la quería.

Por estos hechos, la Fiscalía inicialmente pedía para el hombre 19 años y 11 meses de prisión, pero ha rebajado la pena hasta los 14 años y 9 meses. Junto con la pena de prisión, el Ministerio Público reclama una indemnización de 12.000 euros para la víctima.