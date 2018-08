Afectados de la explosión de Tui se manifiestan para reclamar la exención fiscal de las ayudas que perciban

Publicado 26/08/2018 15:33:38 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 personas, según las cifras de los organizadores, se han manifestado en Tui en la protesta convocada por los afectados de la explosión pirotécnica de Paramos, ocurrida hace ya tres meses, para reclamar al Gobierno que las ayudas que reciban no estén sujetas a tributación, porque tendrían que devolver a Hacienda entre "el 20 y el 40 por ciento", un porcentaje que puede provocar que muchos de los vecinos no las soliciten.

En una movilización que se ha iniciado en el Área Panorámica al mediodía y ha finalizado ante el Juzgado, los afectados por la explosión han portado pancartas en las que han reclamado "soluciones". Han estado acompañados del alcalde de la localidad, Carlos Vázquez Padín, el portavoz de En Marea Luis Villares y representantes del BNG.

Tres meses después de la explosión, que costó la vida a dos personas y causó 40 heridos, cerca de una treintena de vecinos no han podido regresar a sus viviendas, según ha explicado Salvador García, presidente de la Plataforma de Afectados.

Sin embargo, el plazo de solicitud de ayudas para la reconstrucción de sus viviendas finaliza el 6 de septiembre, pero el hecho de que estén sujetas a tributación provoca que muchos afectados no puedan solicitarlas, por no poder "devolver el porcentaje de entre el 20 y el 40%" establecido y por la computación como ingresos, que provocaría que los jubilados perdiesen parte o la totalidad de sus pensiones.

"Si pides la ayuda, te la contabilizan como un ingreso o un beneficio, como si te hubiera tocado la lotería, y si tienes una pensión no contributiva y excedes los 3.000 euros pierdes esa pensión, y si cobras una pensión mínima de unos 600 euros, perderías los complementos y te quedarías casi con la mitad", ha explicado.

En esta situación de encontrarían varios de los afectados que, de este modo, no podrían solicitar las ayudas: "Eso es tremendo, ahora usted vaya y coma con los 370 euros que le quedarían a alguno, pague recibos... y además arregle su casa, y después, guarde porque lo tendrá que devolver", ha denunciado.

La desgravación fiscal ha sido, por este motivo, una de las reclamaciones "primordiales" de los afectados. Salvador García ha indicado que comprenden que haya "ciertas dificultades" para declarar el lugar como zona catastrófica --que evitaría estas tributaciones a Hacienda--, pero exigen al Gobierno que se apruebe "un decreto específico que contemple las exenciones".

"Y lo necesitamos ya, porque si el Gobierno está redactando los presupuestos habrá que hacer una modificación de Ley", ha añadido.

En todo caso, Salvador García ha mostrado su confianza en recibir "respuestas por parte del Estado" para que "pongan sobre la mesa algún tipo de compromiso, el plazo de solicitud de ayudas se acaba el 6 de septiembre y hay gente que tiene miedo a pedir la ayuda porque primero arreglará la casa y después se la embargarán porque no podrá pagar a Hacienda".

En el manifiesto central de la manifestación, han advertido que continuarán con las movilizaciones en caso de no obtener respuestas por parte del Gobierno a sus reivindicaciones. "Señores políticos, no permitiremos que se olviden de nosotros. Esperamos no tener qe volver a juntar a toda la ciudadanía para alzar nuestra voz en las puertas de la Moncloa, pero si es necesario, no duden que así lo haremos. Señor Presidente, ayuda a esta gente", han proclamado.

Por otra parte, también han solicitado a la Xunta de Galicia que cumpla los "compromisos verbales adquiridos" en diversas reuniones y al Ayuntamiento de Tui que "agilice los trámites urbanísticos" para recuperar la zona y "presione" a los "estamentos más altos para lograr más fondos y el desescombro" de la zona.

Al mismo tiempo, los vecinos demandan de la Diputación de Pontevedra "fondos suficientes para colaborar en la recuperación" del espacio dañado, a pesar de las "negativas" realizadas. "¿El Ayuntamiento, que tiene menor presupuesto, aporta dinero y ustedes no lo hacen?", han cuestionado.

LUÍS VILLARES TACHA DE "INACEPTABLE" QUE SE APLIQUEN CARGAS FISCALES

En la protesta ha participado también el portavoz de En Marea, Luís Villares, que ha tachado de "inaceptable" el "proceder de las administraciones y las reducidas a todas luces insuficientes soluciones que se están aportando a la población damnificada".

Luis Villares ha reclamado así la exención fiscal y la urgente puesta en marcha de un plan de reconstrucción para la zona afectada, así como un plan de atención psicológica.

Tras remarcar que los vecinos de Paramos "están siendo totalmente desatendidos por las administraciones", ha reclamado tanto la exención fiscal por parte del Estado como la aplicación de deducciones de la Xunta.

Además, Villares entiende que es "totalmente injusto" que las ayudas económicas para la reconstrucción de viviendas de la Xunta de Galicia no cubran el 100% de los daños y que se aplique el mismo criterio que Hacienda, al equiparar las subvenciones con un ingreso extra.

El líder de En Marea se ha mostrado crítico con la "inaceptable lentitud" de soluciones para Paramos, al no existir "a día de hoy un plan de reconstrucción integral para Paramos", y con la ausencia de un plan de atención psicológica, como demandan los vecinos, que debería impulsar la Consellería de Sanidade.

Por último, ha instado a las administraciones a que se encarguen del desescombro de la zona, para propiciar que se realice cualquier otro trabajo de "recuperación", y ha lamentado "la escasa coordinación" en todos los procesos de gestión.