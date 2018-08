Afectados por la explosión de Tui siguen esperando la declaración de zona catastrófica tres meses después

Actualizado 23/08/2018 17:55:34 CET

La plataforma de afectados por la explosión, hace tres meses, de un almacén ilegal de material pirotécnico en Paramos, Tui (Pontevedra), se han concentrado este jueves para denunciar que muchos de los vecinos no pueden solicitar las ayudas porque éstas están sujetas a tributación y se verían obligados a devolver a Hacienda "entre el 20 y el 40 por ciento" de esas subvenciones.

En la considerada 'zona cero' de la explosión, más de un centenar de vecinos se ha reunido tras una pancarta en la que reclamaban "soluciones" a su situación y piden "no quedar en el olvido", tras una tragedia que costó la vida a dos personas, causó casi 40 heridos y dañó decenas de viviendas y vehículos.

El presidente de la Plataforma, Salvador García, ha indicado que, tres meses después de la explosión, no se ha llevado a cabo la labor de desescombro, por lo que no se puede iniciar la reconstrucción de viviendas, y ha incidido en que, lo más apremiante, es buscar una alternativa de exención fiscal para que los beneficiarios de las ayudas de la Xunta no tengan que tributar por ellas.

Según ha indicado, una forma de avanzar en ese sentido sería la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (lo que antes era zona catastrófica), por lo que han instado al Gobierno de España a tomar ya esa decisión. "Es vital para nosotros", ha subrayado y ha recordado que muchos afectados no se deciden a pedir las ayudas por esas cuestiones fiscales, y que el plazo para solicitarlas expira a principios de septiembre.

Esa situación afecta especialmente a perceptores de pensiones no contributivas, que pueden perderlas si piden las ayudas, o a perceptores de pensiones "con complemento a mínimos", que también se arriesgan a ver reducidas sus retribuciones.

Por otra parte, también han demandado a la Diputación que agilice el convenio "que prometió" con el Colegio Oficial de Arquitectos para la elaboración de las memorias de valoración; y, del mismo modo, reclaman al Ayuntamiento de Tui que tramite la normativa urbanística necesaria para que puedan reconstruir sus viviendas, algunas de las cuales ya no podrán volver a levantarse en el mismo sitio, por no adecuarse al planeamiento.

Finalmente, han animado a los ciudadanos a participar en la manifestación que celebrarán el próximo 26 de agosto en Tui, y que saldrá a las 12,00 horas del Área Panorámica y terminará en la Plaza de la Inmaculada.