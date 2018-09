El alcalde de A Coruña pide disculpas por la compra de pisos anulados, pero descarta hablar de dimisiones

Publicado 17/09/2018 14:30:28 CET

Admite "errores" en el concurso, pero defiende "la honestidad" del proceso

A CORUÑA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha pedido disculpas en las redes sociales por los pisos para alquiler social cuya compra considera nulos el Consello Consultivo, aunque ha descartado hablar de dimisiones a preguntas de los periodistas.

Coincidiendo con su visita al Centro Cívico de Labañou, ha asegurado, sobre el comunicado hecho público a través de Twitter, que ahora toca "dar explicaciones y asumir responsabilidades".

No obstante, preguntado cómo se asumirán esas responsabilidades --después de que PP y PSOE hayan pedido la dimisión del concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y el edil responsable del área de Contratación, Alberto Lema-- ha manifestado que esta responsabilidad pasa por "hacerlo bien".

"Impulsar políticas de vivienda", ha insistido defendiendo el motivo por el que se convocó este concurso, dotar de pisos al parque municipal de viviendas.

Pese a admitir "errores" en la elaboración del mismo, ha cuestionado que la oposición, con derecho a pedir dos plenos extraordinarios en un año, lo haya hecho para este asunto. "Someso, conde de Fenosa y Pokémon no reúnen tantas responsabilidades juntas", ha señalado sobre problemas judiciales surgidos durante la etapa de gobierno de PSOE y PP.

"ERROR" EN EL PROCEDIMIENTO

En el comunicado difundido por redes sociales, el alcalde admite la existencia de "un error" y pide "perdón" por ello. "Pero lo que no puede hacer, y lo que no puedo ni quiero hacer, es renunciar a aquello en lo que creo y que me trajo hasta aquí: pelear por una ciudad solidaria, acogedora y comprometida con el derecho a la vivienda".

En la misma línea, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que sobre este asunto tiene "la conciencia tranquila en cuanto a la honestidad y limpieza del proceso".

"Se pueden cometer errores, pero creo que no hay ningún elemento ni habrá ningún elemento que permita hablar de discrecionalidad ni de favorecer a unas personas por encima de otras", ha añadido sobre el hecho de que una de las personas a las que se le adquirieron los pisos cuya compra entiende nula el Consultivo fuese afín a Marea Atlántica.

Por otra parte, ha admitido que el concurso para la compra de estas viviendas no dio "los resultados esperados". "Teníamos que haber sido capaces de hacerlo correctamente, sin que hubiese un problema procedimental y administrativo". Por ello, y tras el informe del Consello Consultivo, ha insistido en que ahora hay que "dar la cara y pedir disculpas".