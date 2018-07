El alcalde de O Grove asegura que el Ayuntamiento "ya no está vinculado" con la empresa investigada por Anticorrupción

Publicado 03/07/2018 13:12:49 CET

Ofrece "total disposición" a la Justicia y aclara que fue el anterior gobierno local el que contrató a la compañía que se investiga

PONTEVEDRA/A CORUÑA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de O Grove (Pontevedra), el socialista José Antonio Cacabelos Rico, ha asegurado que el Ayuntamiento de la localidad "ya no está vinculado a día de hoy" con la empresa investigada por la Fiscalía Anticorrupción Aplicaciones Gespol S.L., integrada en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, que cuenta con contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local.

En declaraciones a Europa Press, el regidor ha explicado que el anterior gobierno municipal --formado por un tripartito con alcalde del PP-- contrató, a través de un concurso, a la empresa Bilbomática, que pertenece a la compañía investigada, para la gestión de semáforos con control 'foto rojo'.

"Gestionaba radares y dos semáforos foto rojo, con los que siempre estuvimos en total desacuerdo", ha destacado el alcalde, quien ha insistido en que el gobierno municipal socialista decidió "eliminar esos semáforos e intentar rescindir el contrato".

Por ello, ha comentado, al no estar de acuerdo, procedieron a "revisar el contrato" y, al no poder rescindirlo, se procedió a "apagar esos semáforos". Al respecto, ha subrayado que hace "3-4 meses terminó la concesión y no se ha renovado". "Ya no está vinculado (el Ayuntamiento) a día de hoy con esa empresa", ha sentenciado.

En este sentido, ha reiterado que se trató de una contratación "del anterior mandato" y, tras vencer la concesión, el gobierno local socialista no aceptó la nueva oferta de la empresa. "Ya no tenemos relación", ha sentenciado.

"TOTAL DISPOSICIÓN"

Con todo, el alcalde de O Grove ha asegurado que el Ayuntamiento está "a total disposición de las autoridades y de la Justicia" en esta operación lanzada este martes por Anticorrupción junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

En este sentido, ha afirmado el regidor de O Grove que el Ayuntamiento de la localidad facilitará "toda la documentación que se solicite sin problema".

En el operativo se prevé la detención de diversas autoridades y funcionarios y registros y requerimientos de documentación por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios de toda España.

SECRETO DE SUMARIO

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha manifestado este martes, a preguntas de los medios en un acto en A Coruña, que "es un operación que está en curso" y bajo "secreto de sumario". "Es aventurado por mi parte poder darles más información. Está en marcha", ha asegurado.

"Es una operación que está en toda España, que afecta a varios ayuntamientos y que aún está sin cerrar. A lo largo del día tendremos la información", ha concluido el delegado.