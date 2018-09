El alcalde de Ourense defiende que un tribunal "independiente" eligió al jefe de personal del Ayuntamiento

Publicado 20/09/2018 13:18:44 CET

La oposición exige la dimisión de la persona que ostenta el cargo y de la concejala responsable del área de Recursos Humanos, Flora Moure

OURENSE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, ha defendido este jueves que la valoración de los aspirantes al puesto de jefe de personal del Ayuntamiento, cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), fue realizada por un tribunal "independiente, especializado y sin ningún representante político".

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de gobierno local, el regidor ha mostrado su "máximo respeto" a la sentencia judicial del alto tribunal gallego, recibida por el Consistorio en la tarde del miércoles, y que el equipo jurídico del Ayuntamiento analizará para "estudiar la posibilidad de presentar o no un recurso de casación".

Con todo, ha aclarado que "no se trata de una contratación externa ni de una designación de una persona ajena a la administración pública", ya que "es funcionaria del grupo A en otra administración y la ficha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del puesto al que ha optado le permitía presentarse".

En este sentido, Vázquez Abad ha subrayado que tanto la ficha de la RPT como las bases para acceder al puesto de jefe de personal del Ayuntamiento "no fueron modificadas" por el grupo de gobierno, sino que "estaban previamente aprobadas". Además, ha subrayado que "no hay responsables políticos en la sentencia" ni "argumentos contra el grupo de gobierno o indicios de que fuera algo político".

UN PROCEDIMIENTO "DISEÑADO"

Por su parte, el portavoz del PSdeG en el Ayuntamiento, José Ángel Vázquez Barquero, ha señalado que "todo este proceso se desarrolla a instancias del gobierno municipal y sienta las bases desde el principio de un procedimiento fraudulento", por lo que "la autoría de las irregularidades y de los delitos se dirige al PP y al gobierno de Vázquez Abad". "Las alusiones del alcalde al tribunal son para derivar responsabilidades", ha añadido.

Además, ha criticado que el TSXG considera el proceso una "forma de valoración que privilegia a los aspirantes en función de la administración en la cual desarrollaron sus tareas anteriormente" y en el que hay una "dudosa relación" entre el puesto de técnico para el Desarrollo Local y Recursos Europeos que tenía el actual responsable de personal del Consistorio en la Diputación Provincial de Ourense con el puesto de jefe de servicio de Recursos Humanos en el Ayuntamiento.

"Ninguno de los 17 cursos presentados por el jefe de personal tiene que ver con el área. En la memoria, tiene la máxima puntuación sin que se ofrezca una justificación de tal valoración y su condición de farmacéutica choca con el perfil jurídico del puesto de jefe de Recursos humanos", ha destacado el portavoz socialista en una rueda de prensa conjunta con Ourense en Común.

Así las cosas, Vázquez Barquero ha subrayado que "queda absolutamente demostrado" que el gobierno municipal de Ourense "elaboró un procedimiento perfectamente diseñado para que el puesto de jefe de personal fuera ocupado indefinidamente por un comisario político del Partido Popular".

Por ello, ha exigido "de forma fulminante e inmediata" que se cese al jefe de personal y se "depuren las responsabilidades políticas" en el gobierno de Jesús Vázquez Abad. Además, ha demandado también la dimisión de la concejala encargada del servicio de Recursos Humanos, Flora Moure.

"Si el Ayuntamiento recurre, dilatará el proceso en el tiempo y permitirá que se diluyan las responsabilidades políticas desde el punto de vista de las elecciones municipales que tendremos dentro de nueve meses. No tiene ni pies ni cabeza, sería un alcalde irresponsable", ha concluido.

UN DÍA "ESPERANZADOR"

Además, el portavoz de Ourense en Común en el Consistorio, Martiño Xosé Vázquez Mato, ha lamentado que la justicia tenga que acudir al Ayuntamiento de Ourense a "poner orden" y a "hacer lo que un gobierno municipal serio, responsable, ético y justo debería haber hecho", y tuviese que sancionar "al Ayuntamiento por un caso de corrupción".

"No es justo que la generación mejor formada de la historia tenga que emigrar cuando personas con menor cualificación están parasitando puestos clave de la administración pública. No puede volver a suceder", ha señalado el portavoz de Ourense en Común.

Por ello, para Vázquez Mato el de este jueves es un día "esperanzador" para la formación, para su generación y para los ciudadanos, ya que "toda esa gente que tuvo que emigrar de la provincia ve más cerca la posibilidad de volver a su tierra para vivir y trabajar".

Así las cosas, la formación ha solicitado la dimisión "inmediata" de la persona que ostenta el puesto de jefe de personal y de la edila responsable del servicio de Recursos Humanos, así como la suspensión cautelar de los trámites que se han realizado en esta área desde la emisión de la sentencia.

ALEGACIONES A LA RPT

Vázquez Mato ha recordado que la Relación de Puestos de Trabajo "tiene sobre la mesa más de cien alegaciones formuladas por todo tipo de personas", desde "los grupos municipales a sindicatos y funcionarios de la casa", por lo que "quedarán en evidencia todas y cada unas de las maniobras que se intentaron implementar desde el Partido Popular".

"Se adaptó el sistema clientelar a la casa sin tener en cuenta los servicios del Ayuntamiento. Se perpetuaba este modelo y el enchufismo. El responsable de todo esto es el jefe de personal del Consistorio", ha apostillado el portavoz de Ourense en Común.

Por otra parte, Vázquez Barquero ha asegurado que la formación no recurrirá a la vía penal. "Somos defensores de la política en sí misma. Hemos recurrido al procedimiento administrativo; en la sentencia, no he visto el calificativo penal en ningún sitio. Si hay indicios de delitos penales, hay fiscales y jueces para hacer su trabajo", ha indicado.

Mientras, Vázquez Mato ha avanzado que Ourense en Común llegará "a donde tenga que llegar". "No vamos a permitir estas prácticas políticas en el Ayuntamiento de Ourense; a día de hoy, la pelota está en el tejado del grupo de gobierno; en función de las determinaciones que tome, Ourense en Común actuará en consecuencia", ha concluido.