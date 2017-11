El alcalde de Palas recuerda a Villares que recurrió ante el Supremo su condena

Publicado 14/11/2017 12:30:05 CET

Afirma que, además, se abrió un procedimiento en pleno para determinar "si hay incompatibilidad o no" del regidor y otros ediles

LUGO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palas de Rei (Lugo), Pablo Taboada, se ha mostrado "sorprendido" por las manifestaciones realizadas por el portavoz de En Marea, Luís Villares, en referencia a la petición de que la Xunta fuerce su renuncia al cargo, y ha recordado que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) en octubre, que está pendiente de resolución, frente a su condena por prevaricación y acoso laboral.

La Audiencia Provincial de Lugo condenó hace varios meses a Taboada, quien se dio de baja de militancia en el PP, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otros quince meses de prisión por un delito de acoso laboral a la secretaria municipal.

Taboada asume que "hubo una sentencia desfavorable". "Y la acatamos, pero tenemos derecho a un recurso que presentamos ante el Supremo en el mes de octubre y que está pendiente de resolución".

"Ante esta interpretación, digo que es una interpretación porque existen otras diferentes, y Palas no es el único ayuntamiento de Galicia a la hora de determinar la incompatibilidad, se abrió un procedimiento que se aprobó en el pleno del 26 de octubre donde se determinará o no esa incompatibilidad del alcalde y otros concejales", ha remarcado.

De momento no se ha resuelto el procedimiento, que se abrió en el pleno para valorar la inhabilitación, dado que se han de pedir informes a la Audiencia Provincial, a la Junta Electoral Central y a la Abogacía del Estado.

"MOTIVACIÓN POLÍTICA"

Pablo Taboada, quien asegura que "no" está aferrado "al cargo", se ha mostrado convencido de que hay una "motivación política" tras la denuncia en la que derivó el caso. "Ya no es normal que se presente la querella cuatro días antes" de las municipales de 2015, ha asegurado.

También ha defendido que tanto él como su antecesor y concejal, Fernando Pensado, no fueron "condenados por corrupción". "A nosotros nos acusaron de 14 delitos, anteriormente ya fuimos al Tribunal de Cuentas que determinó que no había nada en corrupción política, o cualquier tipo de corruptela. No hubo nada, a diferencia de lo que alguno se atrevió a decir en la prensa", ha manifestado.

El alcalde de Palas ha manifestado que "lo único que quedó fue en un sentido casi personal, de un problema que se abrió en el ámbito municipal de una mala relación o mala situación con una funcionaria que nos acusa de acoso laboral, y que fue recurrido".

En cuanto al delito de prevaricación, Taboada resume que también tiene que ver "con una cuestión de un expediente" que se abrió a la secretaria municipal, pero "siguiendo el criterio que marcaba la Dirección Xeral de Administración Local", justifica finalmente.