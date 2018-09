El alcalde de Pontevedra cree que Salustiano Mato recuperaría como candidato en Vigo "el lugar que BNG no debió perder"

Publicado 05/09/2018 16:47:13 CET

Lores considera que las próximas municipales son un "buen momento" para que la formación nacionalista "dé un salto" y destaca la labor de Pontón

PONTEVEDRA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha considerado que el exrector de Vigo, Salustiano Mato, sería un candidato "espléndido" e "idóneo" en la ciudad olívica si decidiese encabezar la lista nacionalista y se ha mostrado convecido de que "recuperaría la posición que nunca debió perder" en la ciudad su formación.

Así lo ha dicho en respuesta a los periodistas durante un desayuno informativo este miércoles en Pontevedra al ser preguntado por esta propuesta de la militancia. Sería, dijo, "un candidato idóneo", ya que es "una persona innovadora" que además "es de Vigo", y al que ve "con posibilidades" de lograr que el BNG "recupere la posición que nunca debió perder en Vigo".

"Sobre Vigo sé lo justo, mentiría si dijera otra cosa", se excusó el alcalde pontevedrés, quien indicó que "tan solo es su opinión". Así, ha recordado que no es una decisión que él "pueda tomar", ya que le corresponde a los "compañeros de Vigo" y al Consello Nacional, que precisamente se reunirá a mediados de este mes con los candidatos de Vigo y Ferrol pendientes.

Lores se ha mostrado convencido de que con Salustiano Mato como cabeza de cartel del BNG en Vigo los nacionalistas contarían con un "buen equipo" con el que "entrar con fuerza" en el consistorio vigués. "La ciudad más importante debe tener una representación amplia del nacionalismo", ha añadido el regidor pontevedrés.

SITUACIÓN DEL BNG

Fernández Lores también se ha referido a la situación actual del BNG valorando que "en este momento tiene una línea correcta". "Y con la jaula de grillos que hay en el exterior esto tiene que ir dando resultados", ha indicado, antes de señalar que la portavoz nacional, Ana Pontón, le "representa muy bien": "Estoy muy orgulloso de como está trabajando".

Para el alcalde de Pontevedra, el reto "complicado" para su formación política pasa por "saber trasladar todo esto a los ciudadanos" para que sepan que "el BNG es el futuro de este país", porque el BNG "quiere a este país y sabe hacer las cosas cuando está gobernando".

"Es un buen momento para dar un salto", ha dicho el regidor nacionalista. "Estamos dando una imagen de saber dónde estamos, reivindicativa, de que somos necesarios", ha agregado y ha apuntado que la "ausencia" de representantes del Bloque en el Parlamento del Estado "está demostrando que Galicia si no está el BNG no existe". En este sentido, ha destacado que "Galicia está en Europa a través de Ana Miranda", la eurodiputada del BNG.

Lores ha indicado que el BNG "tiene que crecer para tomar decisiones en este país", aunque ha confesado que "no cree que vaya a dar ningún sorpasso". No obstante, ha dicho que sí espera "una subida importante", porque "las otras alternativas... ¡Dios me perdone!", ha dicho.

Además, ha significado, en referencia al PP y a su presidente de la Xunta, que "Feijóo aparece como muy buen gestor", pero él no ve eso "por ningún lado". Del Partido Socialista, añadió que no sabía "qué decir" y sobre "los otros", para el alcalde de Pontevedra son "un bluff" .