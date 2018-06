El alcalde de Tui afirma que "está garantizada" la seguridad ante posibles robos en la zona cero de la explosión

Actualizado 11/06/2018 16:09:44 CET

La Guardia Civil halló este fin de semana en el lugar unos 375 kilos de sustancias de pirotecnia, que no suponen peligro para los vecinos

El alcalde de Tui (Pontevedra), Carlos Vázquez Padín, ha afirmado que la seguridad en la zona donde el pasado día 23 de mayo se produjo la explosión por material pirotécnico "está garantizada", y de hecho ha mantenido que "no ha habido ninguna denuncia hasta la fecha" por robos.

Así lo ha trasladado al término de la Junta Local de Seguridad, que en la mañana de este lunes ha contado con la presencia del regidor, la subdelegada del Gobierno en funciones, Ana Ortiz, y representantes de las distintas fuerzas de seguridad, para abordar la seguridad vinculada a la catástrofe de Paramos.

Vázquez Padín ha informado de que el objetivo de este encuentro era "garantizar que la seguridad adecuada a las necesidades en cada momento esté cubierta", y, en este sentido, ha remarcado que "así está siendo y así va a ser".

"La seguridad entiendo que está perfectamente garantizada y confiamos totalmente en la responsabilidad de los mandos correspondientes para continuar así", ha finalizado.

Previamente se ha celebrado la Junta de Gobierno local, en la que se han aprobado las bases del Fondo de Emergencia, dotado con un millón de euros. Estas ayudas están destinadas a los afectados (para enseres domésticos, alimentos, vestuario y vehículos) y su plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de noviembre.

EXPLOSIVOS Y OTRAS SUSTANCIAS

La explosión de Paramos se produjo en un almacén clandestino de material pirotécnico. Aunque el lugar quedó arrasado, este fin de semana efectivos de la Guardia Civil encontraron en la zona cero alrededor de 375 kilos más de materia prima de la usada por los pirotécnicos.

A pesar de que aún no se ha concretado qué sustancia es, fuentes del Instituto Armado han aclarado, en declaraciones a Europa Press, que no son explosivos y "no supone peligro" para los ciudadanos.

En concreto, estas fuentes han explicado que este fin de semana agentes del dispositivo de seguridad que permanece en el entorno de la zona cero dieron la alarma al notar un olor "parecido al amoniaco". Así, hallaron 15 bidones (de unos 25 kilos de capacidad cada uno) con este material, que estaba deteriorado y en un estado de conservación "muy malo".

LA EXPLOSIÓN

La explosión de material explosivo y pirotécnico se produjo el miércoles 23 de mayo en un anexo de la vivienda de la parroquia de Paramos que supuestamente utilizaba el dueño de la pirotecnia como almacén tras el precinto de su negocio. Como consecuencia de la explosión, dos personas resultaron fallecidas y 37 heridas.

Además, las últimas cifras arrojan que hay un total de 792 personas afectadas, con 386 expedientes abiertos; hay 31 viviendas derruidas, 86 afectadas en sus estructuras y 311 dañadas; así como 66 vehículos con destrozos.

A raíz de estos hechos, fue detenido dos veces el dueño de la pirotécnica, de siglas F.G.L., quien tras su segundo arresto (después de que fuesen hallados otros dos almacenes clandestinos con 1.600 kilos de material explosivo) fue enviado a prisión por homicidio imprudente, lesiones y daños imprudentes, y riesgo catastrófico y tenencia ilícita de explosivos.