El alcalde de Vilalba duda de que aparezca el busto de Fraga robado: "Esta vez no parece una gamberrada"

Publicado 16/11/2017 19:23:32 CET

El regidor baraja la posibilidad, si no reaparece, de que se pueda hacer una réplica de la estatua

LUGO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vilalba (Lugo), Agustín Baamonde (PP), duda de que aparezca el busto del expresidente Manuel Fraga ubicado en la Alameda de su localidad natal y que desapareció en la madrugada del martes al miércoles.

"Esta vez no parece una gamberrada, parece que se lo llevaron para no devolverlo, para que no aparezca", ha esgrimido el regidor, en declaraciones a Europa Press, antes de incidir en que, a diferencia de anteriores ocasiones, se lo llevaron "limpiamente" del pedestal.

Ha remarcado que no hubo tampoco ninguna reivindicación ni pintada, por lo que parece "obra de profesionales".

Aunque todavía alberga esperanzas de que pueda aparecer --se ha activado una investigación después de que operarios del Consistorio se percatasen de su falta--, el regidor baraja la posibilidad de que se pueda realizar una réplica que sea más fácil de fijar al pedestal que la estatua de bronce y que dificulte su robo.

OTRAS DESAPARICIONES Y ATAQUES VANDÁLICOS

Ésta no es la primera vez que desaparece en la localidad lucense el busto de Fraga, que en ocasiones anteriores fue recuperado y repuesto en su lugar.

Además, la estatua ha sufrido numerosos actos vandálicos. En marzo de este mismo año habían aparecido pintadas en el busto y también en la fachada de la casa natal del expresidente, ubicada en la céntrica Rúa da Pravia de Vilalba.

En junio de 2016, el busto y el pedestal sobre el que se encuentra en la Alameda fueron derribados.