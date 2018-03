Los alcaldes de las mareas, Beiras y Pontón, entre las casi 100 firmas por la absolución de Emilio Cao

Publicado 14/03/2018 13:36:51 CET

El joven acusado de desorden público y atentado contra la autoridad se enfrenta "con incertidumbre" a cinco años y ocho meses de cárcel

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

En torno a 90 personas, entre las que se encuentran intelectuales, alcaldes y diputados en el Parlamento gallego y en el Congreso, han firmado el manifiesto que protesta contra la "maquinaria propagandística y represiva" del Estado español y que pide la absolución de Emilio Cao, el joven de 22 años original de O Carballiño (Ourense) que fue detenido el 22 de marzo de 2014 tras su participación en una 'marcha de la dignidad'.

Aquel día, alrededor de un millón de personas se concentró en Madrid bajo el lema 'pan, trabajo y techo para todos y todas'. El joven, que participó en las movilizaciones, se enfrenta el próximo lunes a cinco años y ocho meses de prisión por desórdenes públicos y atentado a la autoridad en un juzgado de lo Penal de Madrid.

En este contexto, en una rueda de prensa este miércoles, el propio Cao ha anunciado que el manifiesto recoge 90 firmas que incluyen las de los alcaldes de Santiago, Mariño Noriega; A Coruña, Xulio Ferreiro; Ferrol, Jorge Suárez; y Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; entre otros regidores locales.

Además, lo han firmado otros representantes políticos como los portavoces parlamentarios de En Marea y el BNG, Luís Villares y Ana Pontón, además de intelectuales como el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras y escritores como Suso de Toro y Marilar Aleixandre, que fueron de los primeros firmantes y que también han participado en la rueda de prensa.

Durante su intervención, Cao ha admitido que siente una "incertidumbre que no sabe cómo enfrentar" ante su cita con la justicia del próximo lunes, si bien considera que "no debería tener ningún tipo de problema" para conseguir la absolución.

Además, ha asegurado que su situación "no es un caso aislado", sino que es una "realidad de muchas personas en rebelión que deciden decir basta contra el Estado" y que, como él, se enfrentan a "penas de prisión elevadísimas y a sanciones económicas que no pueden asumir". "La movilización de la sociedad no va a frenar", ha advertido.

"HÉROE POR LA DIGNIDAD"

Por su parte, Aleixandre ha censurado la "deriva autoritaria" del Gobierno español contra la libertad de expresión y ha erigido a Cao en un "héroe que lucha por la dignidad".

"Las 'marchas por la dignidad' eran para solicitar pan, trabajo, vivienda y esto es por lo que ahora se quiere condenar a Emilio", ha criticado al tiempo que ha expresado que "quien debería estar en la cárcel es la gente que robó", como, según ha ejemplificado, Rodrigo Rato.

"Para personas como yo, que vivimos bajo el franquismo, es terrible ver que en este momento aún hay cosas por las que luchamos hace muchos años, cuando vivía el dictador, y que ahora se están repitiendo", ha lamentado la escritora.

A continuación, De Toro ha afirmado que Cao es una "víctima de un experimento político" de un Estado español "cada vez menos democrático". "Están experimentando qué dosis de franquismo podemos soportar", ha declarado para después afirmar que es algo "propio" del Gobierno de un partido "fundado por franquistas".

Y es que, en sus palabras, "esto no es algo que pueda sentir Emilio" o los que fueron "militantes antidictatoriales" --entre los que se ha incluido--, sino que también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "denunció y sentenció que en el Estado español se recorta la libertad de expresión".

MOVILIZACIÓN EN LOS JUZGADOS

Tal y como ha recordado la miembro de la plataforma por la absolución de Emilio Cao Lucía Suárez, en la madrugada del próximo lunes saldrán desde Santiago varios buses gratuitos hacia los juzgados de lo penal en la calle Julián Camarillo de Madrid para secundar una concentración en solidaridad con el acusado.

Además, se celebrará este miércoles, a las 20,00 horas en la Praza do Matadoiro de la capital gallega, un micro abierto sobre las libertades civiles. A este evento se suma el concierto de este jueves, a las 21,00 horas en la Sala Malatesta, que darán los grupos gallegos Ataque Escampe, Atrás Tigre, Rebelión do Inframundo y O Leo i Arremecághona en apoyo a Cao.