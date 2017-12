La alcaldesa de Lugo pierde la confianza del pleno de la corporación

Publicado 27/12/2017 18:42:58 CET

La socialista Lara Méndez señala a la "necesidad" de aprobar los presupuestos municipales

LUGO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, ha perdido la confianza del pleno de la corporación, después de que el PP, grupo mayoritario con nueve concejales, Ciudadanos con dos y ACE-Esquerda Unida con uno, votaran en contra, y después de que los grupos que la apoyaron en su investidura, Lugonovo (3 ediles) y BNG (2) se abstuvieran.

Los ocho concejales del PSOE votaron a favor de la "confianza" a Méndez. Un pleno que la propia alcaldesa explicó que obedece a la "necesidad" de aprobar los presupuestos municipales (95,4 millones de euros). "Los queremos aprobar inicialmente y por eso lo vinculamos a una cuestión de confianza", ha dicho.

"Entendemos que es un instrumento necesario para el desarrollo de nuestra ciudad, y no podemos estar otro año como en 2017, sin presupuesto", ha justificado.

Y es que la oposición tumbó las cuentas que presentó el gobierno socialista, en minoría con ocho ediles, con lo que Lara Méndez busca que se les "permita ejecutar un presupuesto, que es el mejor de los últimos años para la ciudad de Lugo", según ha valorado.

"Un presupuesto con una gran capacidad inversora, destina un 40 por ciento a inversiones pasando de seis a nueve millones de euros. Un presupuesto que sigue siendo social, con 23 millones de euros", enumeró.

MOCIÓN DE CENSURA

Ahora se abre la posibilidad de una moción de censura. La oposición dispone de un mes para plantear esta opción --de lo contrario las cuentas acabarían aprobadas de forma inicial--, ofreciéndose a liderar este frente el PP, Ciudadanos e incluso el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, que acusó a los populares de "estar obcecados con la moción de censura" tras dejar caer el portavoz Antonio Ameijide que se abrían a esa posibilidad.

"Me parece muy bien, es muy fácil anunciar una moción de censura cuando se sabe que no se cuenta con los apoyos (son precisos 13 concejales de 25) suficientes. Yo hoy aquí, Rubén Arroxo Fernández, me ofrezco a liderar una moción de censura y ser el candidato a la alcaldía y animó a ACE y a Lugonovo a formar un gobierno a la izquierda del PSOE", espetó.

También la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, recriminaba al PP que

haya "renunciado" a "ser alternativa de gobierno, estando muy cómodo en

la oposición y en las dedicaciones exclusivas". "Al PP le da pereza

gobernar, ahora dicen que están abiertos a hablar de una moción de censura. Si el PP renuncia a jugar ese papel, Ciudadanos iniciará mañana con todos los grupos, sin exclusión de ningún tipo, la búsqueda de un gobierno plural y transversal", destacó.

La portavoz de Lugonovo, grupo que al igual que el BNG respaldó la

investidura de Méndez y este miércoles se abstuvo, Cristina Pérez Herraiz, reprochó al gobierno socialista que "apenas" se perciba una "transformación de la ciudad", en dos años y medio de legislatura.

En representación de ACE-Esquerda Unida, Carlos Portomeñe, ha calificado los presupuestos, vinculados a la confianza, de "antidemocráticos y falsos", además de "irreales". Criticó que la alcaldesa se haya instalado en el "narcisismo".

El portavoz popular, Antonio Ameijide, acusó a Lara Méndez de "abusar

de la confianza" de los lucenses, y emulando al expresidente José María

Aznar la invitó a que se fuese. "Váyase, Lugo no la merece", aseveró. También aprovechó para criticar que los grupos de izquierda se vuelquen en "ir en contra del PP".

Finalmente, en menos de una hora con los turnos tasados en cinco minutos para cada uno de los seis grupos, en el PSOE las intervenciones se ciñeron a Lara Méndez, y dos y medio de replica, se despachó este pleno de confianza, con votaciones que fueron nominales.