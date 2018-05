Alfonso Rueda le pide al exconselleiro Guerra que aclare si va a fichar por Ciudadanos

Publicado 17/05/2018 11:33:32 CET

PONTEVEDRA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra, Alfonso Rueda, ha pedido al exconselleiro y militante del PP de Vigo Javier Guerra que aclare si su intención es abandonar el partido y cambiarse a otro --como Ciudadanos (Cs)--, una cuestión que ya ha considerado que supondría una falta de "lealtad" y "lamentaría que fuera así".

Así lo ha trasladado al ser cuestionado por los medios de comunicación, antes de participar en un acto por el Día das Letras Galegas en Pontevedra, donde ha manifestado que la información la ha conocido únicamente a través de los medios de comunicación y ha remarcado que, en todo caso, a día de hoy Javier Guerra "es militante" del PP.

No obstante, ha manifestado que si se confirma que el exconselleiro está en conversaciones con otro partido, supondría que "no muestra lealtad" hacia el Partido Popular, en el que milita desde hace años.

Además, después de que Guerra trasladase a Europa Press que él no está "tanteando ninguna posibilidad" aunque sí admitiese que "opciones hay muchas", Rueda le ha pedido que "aclare" su posición y "si lo que se dijo era lo cierto", ya que su respuesta "no aclara demasiado" su situación.

En cuanto a las manifestaciones hechas por Ciudadanos, ha valorado que este partido haya dicho "que lo que más le gusta (de Guerra) es que trabajó con Feijóo". "Es un elogio bastante evidente y agradecemos mucho que crea que trabajar con Feijóo es un buen trabajo", ha apostillado.

En todo caso, ha sostenido que con esta situación esta formación política "está demostrando que no tiene estructura ni es capaz de hacerla y lo que intenta es captar gente de otros partidos". "Creo que no es ni una buena práctica ni una buena manera de establecerse, y probablemente explique por qué no fue capaz de tener una estructura en Galicia", ha concluido.