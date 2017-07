AM.- La dirección de En Marea presenta una propuesta para ampliar la coordinadora que es rechazada por los críticos

Publicado 01/07/2017 15:22:38 CET

La coordinadora no llevará esta propuesta al plenario porque "no tiene sentido integrar por la fuerza a quien no quiere integrarse"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La dirección de En Marea, compuesta por un total de 11 personas y encabezada por Luís Villares, ha realizado una propuesta de ampliación de la actual coordinadora para pasar de 11 a 15 miembros y, de este modo, "integrar a todas las sensibilidades".

No obstante, esta propuesta, que ha sido presentada al Consello das Mareas, no ha contado con la unanimidad de este órgano compuesto por un total de 35 personas --no todos los integrantes estaban presentes en la votación--. En concreto, la iniciativa ha sido rechazada por siete miembros pertenecientes al sector crítico --Podemos, Esquerda Unida, Marea Atlántica y un sector de Anova liderado por Rafael Dopico--.

Preguntado entonces por la fórmula que propone el sector crítico al no apoyar la iniciativa impulsada por la coordinadora de En Marea, Villares ha revelado que "no se explicitó ninguna alternativa" en el Consello das Mareas.

Así las cosas, la coordinadora de En Marea no llevará esta propuesta al plenario que se celebrará el próximo sábado 15 de julio en la capital gallega, pues considera, tal y como ha explicado su portavoz a los medios, que "no tiene sentido integrar por la fuerza a quien no quiere integrarse".

No obstante, Luís Villares ha asegurado que la coordinadora seguirá impulsando fórmulas de inclusión. "No vamos a dejar de insistir porque no existen motivos políticos suficientes para que esta integración no se produzca", ha resuelto, justo antes de asegurar que dentro de En Marea existe "una sintonía prácticamente total a la hora de analizar la situación política de Galicia".

INTEGRACIÓN, UNA DEMANDA DE LOS INSCRITOS

Según ha relatado el portavoz de En Marea, la coordinadora decidió plantear dicha propuesta al Consello das Mareas porque entendió que "se daban las condiciones políticas" para acabar con las críticas realizadas por una parte de la organización en relación a la composición de la actual coordinadora. Asimismo, esta iniciativa también respondía, ha indicado Villares, a las demandas de los inscritos de En Marea, quienes solicitaban que se integrasen todas las sensibilidades.

Pero además, el portavoz de En Marea ha defendido que la presencia en la coordinadora de las voces que "inicialmente decidieron no formar parte de su seno" enriquecería el debate ordinario y posibilitaría que el funcionamiento del Consello das Mareas fuese "más ágil", además de "mandar un mensaje muy positivo" a todo el espacio de confluencia.

Cuestionado sobre si espera que el sector crítico le de la batalla en el plenario del próximo 15 de julio, ha hecho hincapié en que "el debate siempre es positivo". "No le llamo dar la batalla, sino dar el debate", ha matizado, para luego añadir que se presentarán enmiendas a los documentos y que se aceptarán muchas.

Asimismo, ha defendido la "total autonomía política" de las mareas municipales "dentro de su ámbito". "Y así va a seguir siendo", ha apostillado.

RECHAZA UNA REVOCACIÓN DE LA DIRECCIÓN

Por último, ha asegurado que si se impulsase cualquier movimiento para que los inscritos tuviesen la última palabra sobre una reconfiguración de la coordinadora, entonces la dirección se posicionaría a favor. "Si la iniciativa política tiene que venir de quien ahora decidió no apoyar esta (propuesta), pues bienvenida", ha aseverado.

Preguntado entonces por si apoyaría incluso una revocación de la dirección, ha dicho que no. "Para nosotros sería positivo no una revocación, sino una integración", ha zanjado.

PLAZOS

El censo para inscribirse en el plenario estará abierto hasta el 10 de julio, mientras que la aprobación de los textos definitivos que se llevarán tendrá lugar este mismo sábado día 1.

Por su parte, este domingo 2 julio se enviarán los textos a los inscritos, y la recepción de enmiendas se podrá efectuar hasta el 10. Así, el 11 tendrá lugar la calificación de las enmiendas por parte de la comisión redactora, el 13 se enviarán las enmiendas calificadas a las personas inscritas y el 15 se celebrará el plenario.