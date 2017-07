Más de 1.000 personas claman contra la segregación de Ferroatlántica

Actualizado 08/07/2017 14:36:44 CET

"Sería la auténtica ruina de nuestra comarca", avisa el portavoz del comité de empresa de Ferroatlántica de Cee-Dumbría

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas se han manifestado este sábado por la mañana en Santiago contra la segregación de las centrales hidroeléctricas de las fábricas de ferroaleación, ya que, tal y como ha explicado el portavoz del comité de empresa, Alfonso Mouzo, este hecho supondría "una auténtica ruina" para la comarca de A Costa da Morte.

Tras una gran pancarta en la que se podía leer 'As nosas centrais non se venden. Evitemos o espolio dos nosos recursos naturais', los manifestantes han partido de la Alameda compostelana pasados unos 10 minutos de las 12,00 horas y entonando varias consignas, como 'Os ríos son nosos e non de Villar Mir', 'Feijóo, escoita, a Costa da Morte está en loita' y 'Aquí está, aquí se ve, a Costa da Morte está en pé', entre muchas otras.

El motivo de esta manifestación es conseguir que la Xunta de Galicia no autorice la segregación de las centrales hidroeléctricas de las fábricas de ferroaleación, tal y como le ha solicitado la empresa. "Sería la auténtica ruina de nuestra comarca", ha subrayado Alfonso Mouzo, para luego indicar que las centrales están ligadas a las fábricas desde el año 1950 para usos industriales y para fabricar ferroaleaciones.

"Son los recursos naturales de todos los gallegos", ha defendido el portavoz del comité de empresa, justo antes de echar la vista atrás y recordar que Villar Mir ya quería segregar la actividad en 1992: "Y con buen criterio en aquel momento la Xunta no le dejó", ha apostillado.

"DOS TELEDIARIOS"

Y es que ha asegurado que, en caso de que se segregase la actividad, los trabajadores durarían "dos telediarios". "Lo que fabricamos nosotros lo fabrican con menores costes laborales y energéticos en otros lugares del mundo, incluso tiene fábricas en Venezuela, en Sudáfrica y en China".

La lucha de los trabajadores ha sido apoyada masivamente por la comarca de A Costa da Morte, a cuyos ciudadanos Alfonso Mouzo les ha dado las gracias por su "solidaridad" y "apoyo".

De hecho, en la manifestación han participado personas de edades muy diferentes, desde niños hasta personas mayores. Todas ellas han solicitado a la Xunta que no acceda a la petición del grupo Villar Mir y que, por lo tanto, no autorice la segregación de la actividad.

A este respecto, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló esta semana que la resolucón sobre la solicitude de Ferroatlántica de segregar la actividad atenderá, "fuera de cualquier de presión", al "marco legal" existente y a las "garantías" para mantener los puestos de trabajo y la actividad. También dijo que dicha resolución "está próxima a emitirse", aunque no ha precisado fecha.

ANTE LA XUNTA

En la manifestación, que ha acabado ante San Caetano, en donde se encuentra la Xunta, han participado los portavoces parlamentarios de En Marea, PSdeG y BNG, Luís Villares, Xoaquín Fernández Leiceaga y Ana Pontón. También han acudido los diputados Xosé Luís Rivas 'Mini' (BNG), Loli Toja (PSdeG) y Pancho Casal (En Marea), así como el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.

Antes de comenzar la marcha, el portavoz parlamentario de En Marea ha subrayado que "el pueblo no se resigana ante un Partido Popular que tiene unos favores que devolver por los casos de corrupción y por la financiación ilegal de su partido".

"La ciudadanía de A Costa da Morte quiere defender su futuro y sus puestos de trabajo. En Marea piensa que los recursos naturales deben estar al servicio del empleo y del futuro de la comarca", ha remarcado el político de la formación rupturista, quien considera que las políticas del PP consisten en "devolver favores y no atender los intereses de la gente".

Por ello, ha emplazado a la Xunta a que decida si está "del lado de la ciudadanía o del lado de la empresa", que, ha denunciado, "estuvo financiando ilegalmente (al PP)".

MANTENER EL EMPLEO

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG ha reivindicado el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad industrial de las centrales hidroeléctricas de Ferroatlántica en Cee y Dumbría.

Leiceaga considera "absolutamente razonable" e incluso "necesaria" la reivindicación de los trabajadores de la empresa y de los vecinos de la comarca. Y es que, ha argumentado, estas centrales de Ferroatlántica realizan "una actividad industrial única" en la comarca.

Esta actividad, ha continuado, tiene "especial incidencia" por su "dimensión", "especialización" y por los "efectos indirectos" sobre la comarca. "La actividad y el empleo no se pueden poner en riesgo", ha defendido, justo antes de pedirle al Gobierno gallego que "tome nota" a la hora de decidir sobre la petición de segregación.

Por su parte, la portavoz del BNG en la Cámara gallega ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que escuche el "clamor social" en contra del expolio de las centrales de los ríos Xallas y Grande.

ESCUCHAR EL "CLAMOR SOCIAL"

"Tiene que escuchar el clamor de esta movilización y anunciar alto y claro que va a cerrar el expediente de venta y decir que no va a permitir que empresarios imputados por supuesta financiación ilegal de su partido político, como Villar Mir, acaben haciendo caja con nuestros recursos naturales", ha destacado.

Ana Pontón ha reclamado "respeto" para Galicia: "Y el primero que tiene que mostrar respeto con este país es Alberto Núñez Feijóo y dejar de esconderse detrás de palabras huecas y detrás de informes cuando el resultado depende de su decisión", ha alegado la dirigente nacionalista.

"(Galicia no está) para pagar las mordidas del PP", ha aseverado la portavoz nacional del Bloque, quien ha llamado la atención sobre el hecho de que A Costa da Morte esté presente este sábado en la manifestación de Santiago dando "una nueva muestra de dignidad".

"Espero que Feijóo escuche y se ponga del lado que debe estar: del lado de esta comarca y del lado de Galicia, y no del lado de empresarios madrileños imputados por la financiación irregular de su partido", ha finalizado.