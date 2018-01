Feijóo afirma tener "más ilusión" y "más ganas que nunca" por seguir trabajando por Galicia

Publicado 20/01/2018 15:21:38 CET

El presidente del PP de Galicia asegura que Ciudadanos acoge a los que "pasaron por distintos partidos hasta conseguir que alguien los acepte"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado tener "más ilusión" por seguir trabajando por la comunidad gallega que cuando relevó a Manuel Fraga en el año 2006 y "más ganas que nunca", en un acto con militantes que ha servido como pistoletazo de salida de la precampaña de las elecciones municipales, y en el que ha reivindicado la política "sin trampa ni cartón" de una formación que tiene "más futuro que pasado" y que apuesta por una "renovación" real frente a la de partidos como Ciudadanos en la que los "nuevos" son los que "fueron pasando por distintos partidos hasta conseguir que alguien los acepte".

En la reunión de la Junta Directiva que se ha celebrado en Santiago de Compostela en el mismo hotel en el que se celebran las victorias autonómicas, Feijóo ha iniciado su discurso con palabras de recuerdo a Manuel Fraga cuando se cumplen seis años de su fallecimiento, en un acto ante militantes y representantes del Partido Popular, en el que también ha participado la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Precisamente, el presidente de la Xunta de Galicia ha recordado los 12 años que se cumplen este mes desde el Congreso de 2006 en el que se decidió su relevo a Fraga y ha admitido que ya no es "ningún desconocido ni ninguna incógnita, ni para lo bueno ni para lo malo".

"Acumulé experiencia de gobernar, de trabajar en el primer partido de Galicia, pero toda la experiencia que acumulé hizo hincapié en que incrementara la ilusión por seguir presidiendo este partido, por seguir trabajando por Galicia, hoy tengo más ilusión que aquel quince de enero de 2006, hoy tengo más ganas que nunca de seguir construyendo la Galicia que queremos", ha asegurado durante su intervención, tras días en los que se ha vuelto a especular sobre su posible salida política hacia Madrid.

"FRACASO" DE LA OPOSICIÓN

En el acto celebrado en Santiago, Feijóo ha reivindicado el "gran trabajo" que ha realizado el Partido Popular por Galicia, que lo ha situado como "el partido que más se parece a Galicia", a una comunidad gallega que ha definido como "bilingüe, diversa, entregada", "libre", "europea y española", que los 'populares' aspiran a "mejorarla pero no a cambiarla por una que no existe".

Así, ha insistido en que la victoria del PP en Galicia "no es casual" como "tampoco lo es el fracaso de otros partidos" y su "constante desorientación o su inestabilidad", puntualizando que tampoco esto tampoco sería atribuible a que "la oposición es muy mala. "No creo que los 17 líderes de la oposición durante estos años no tuvieran alguna virtud que valorar", ha añadido, para continuar a renglón seguido argumentando que el PP "siente el país y trabaja arreo por su recuperación", consiguiendo "cambiar una Galicia en números rojos por otra que no deja de crecer por encima incluso de la media de España".

"EL ESPACIO POLÍTICO DEL PP EN GALICIA ES GALICIA"

Pero atendiendo al objetivo responder a una mayor "exigencia" , ha apuntado que el PP "no se queda en reivindicar ni en decir", sino que "trata de hacer", con el "trabajo como su discurso", consiguiendo que "el espacio político que ocupa el Partido Popular de Galicia" no sea el centro, la izquierda, la derecha, el nacionalismo o el constitucionalismo, sino "Galicia sin excepciones", tanto de "los votantes como de los no votantes".

Frente a esto, ha contrapuesto la situación de los que "no encuentran su sitio", como el Partido Socialista, ya que la "mejor política social la hace el PP de Galicia", haciendo incluso referencia a la situación de Vigo, presidida por el alcalde socialista Abel Caballero, en donde ha afirmado "la Xunta invierte tres veces más" en ámbito social que la propia administración local.

En la misma línea, ha continuado señalando que "los nacionalistas tampoco encuentran su espacio en Galicia porque los gallegos y las gallegas prefieren una Galicia abierta, y una Galicia cordial que una Galicia cerrada, excluyente o enfadada, o siempre en negativo".

"Ningún nacionalista catalán nos va a dar lecciones de querer más a Cataluña de lo que nosotros queremos a Galicia, ni ningún nacionalista gallego nos dará lecciones de querer más a Galicia que nosotros", ha continuado.

En su referencia al espacio político en Galicia ha aludido a los que "dicen ser la nueva voz", porque cuando los gallegos "hablan con su voz, con su papeleta, optan por el PP", e ironizó sobre la definición a la que a veces se alude del Partido Popular como "el partido de los ricos". "Ya nos gustaría que hubiera tantos ricos en Galicia como votos al PP".

"Tampoco encuentran su espacio político", ha proseguido, aquellos que dicen ser "la nueva política", puesto que "la renovación política de Galicia la lleva haciendo el PP".

No ha faltado en su discurso una referencia también a Ciudadanos, a pesar de que, ha recordado, "tiene cero escaños en Galicia", y ha criticado que "aquí no se llama nuevo a aquellos que fueron pasando por distintos partidos hasta que alguno los acepte en ese partido".

"EL PP TIENE MÁS FUTURO QUE PASADO EN GALICIA"

Con la vista puesta en las próximas elecciones municipales de 2019, Feijóo ha instado a "ir con la cabeza muy alta" aunque haciendo "autocrítica", sabiendo "afrontar los reveses en las urnas" y apostando por la "unidad", "coherencia" y "defendiendo sin complejos a la Galicia gallega, española y europea".

Tras reivindicar que "después de casi 30 años el Partido Popular de Galicia tiene más futuro que pasado", ha admitido que "queda mucho por hacer".

Así, ha hecho un llamamiento a seguir practicando "una política útil sin dogmatismos, sin fracturas, sin insultos", "creando un proyecto con ideas claras sin trampas ni cartón", y al margen de la 'insolidaridad nacionalista', de la "división artificial entre gallegos", "del populismo barato de izquierdas o derechas" o de "las ideas de quita y pon".

"Nosotros no hacemos todo bien, eso solo está al alcance de Pablo Iglesias, nosotros cometemos errores", ha proseguido, "hacemos autocrítica", pero "sin tener que bajar la cabeza", con "humildad" y "atentos" a las demandas de los gallegos.

En el mismo local en el que el PP celebra los resultados de las elecciones autonómicas, ha concluido aludiendo a Ana Pastor, apuntando que "ha estado donde el presidente Rajoy le ha pedido siempre". "Uno va cogiendo los vicios de Fraga porque se va haciendo mayor, estos años no fueron fáciles, pero no les cambiaríamos una coma porque de los grandes errores vinieron las grandes victorias", ha rematado.

Con la Junta Directiva celebrada este sábado arranca la precampaña de cara a las próximas elecciones municipales en las que el PP aspira a lograr "una cosecha provechosa", según ha admitido el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien ha instado a poner la "semilla del trabajo, ilusión y confianza", mirando "el camino recorrido para sentar las bases de lo que hay que hacer".

BAGAJE DEL PP FRENTE A "MODAS PASAJERAS"

Así, ha instado a mantener la "autoestima" de pertenecer al PP porque "no es un proyecto personal de nadie, sino colectivo y al servicio de España, con historia y pasado y una hoja de servicios al país", frente a otras formaciones que ha definido como "creación de laboratorio politológico, producto de marketing, una argucia electoral o un partido instrumental".

Tellado ha llamado a ser "inconformistas", "humildes" y "autocríticos", y ha pedido "trabajo duro" "para ganarle las elecciones a esas modas pasajeras que nada bueno traerían a Galicia".